600 مليون دولار حجم محفظة البريطانية للاستثمار الدولى فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News)كشفت شيرين شهدى، رئيس مكتب مصر، مدير عام التغطية لشمال أفريقيا بالمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، أن المؤسسة ضخت أكثر من 600 مليون دولار استثمارات فى مصر، وأن ذلك الرقم سيزيد بنهاية العام الجارى.

وأضافت ((شهدى))، فى مقابلة لـ((البورصة))، أن السوق المصرى من أبرز الأسواق التى تركز عليها المؤسسة؛ نظراً إلى الفرص الواعدة؛ حيث استثمرت فى نحو 50 شركة حالياً، ووفرت أكثر من 32 ألف وظيفة.

وذكرت أن التركيز فى مصر على مشروعات الطاقة الجديدة وعلى الشركات التى لديها فرص تصديرية كبيرة لتوفير سيولة صعبة فى البلاد فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر.

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ووفقاً لـ((مدير المؤسسة))، فإنَّ الشركات التى تصدر خاصة إلى الدول الأفريقية لها أفضلية فى الاستثمار، خاصة أن دول تلك القارة فى حاجة ماسة إلى توفير العديد من السلع والمنتجات.

أضافت أن الشركات التى تعمل على خلق بدائل للسلع التى يتم استيرادها أو المواد الخام التى تدخل فى عملية الإنتاج أيضاً لها أولوية خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد لمصر.

وأكدت أن مصر سوق واعد ولديها من المرونة التى تمنحها القوة لعبور التحديات الاقتصادية الحالية، والظروف غير المواتية، وأن قطاعات الصحة والأدوية، والزراعة والتجارة تتمتع بفرص قوية.

وتعانى مصر أزمة فى شح العملة الأجنبية بالتزامن مع ارتفاع قياسى فى مستويات الفائدة، والتضخم فى البلاد.

وأكدت أن التحديات تؤثر بلا شك على الأسواق التى تركز عليها المؤسسة، ولكنها تسعى بصورة مستمرة لتفادى التأخير فى ضخ الاستثمارات، خاصة أن تحديات المناخ لا حصر ولا نهاية لها.

وكشفت أن مصر هى أكثر سوق أفريقى تستثمر به المؤسسة، خاصة أنها تغطى القارة بأكملها، وأشارت إلى أن مكتب مصر يغطى دول شمال أفريقيا.

وكشفت أن المؤسسة دائماً ما تدرس فرصاً استثمارية جديدة فى مصر فى قطاعات مختلفة يتصدر القائمة قطاع المناخ، من ناحية التأقلم مع تحديات المناخ الحالية، والأخرى التى تعمل على تفادى حدوث المزيد من المشكلات المناخية.

وترى أن قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر يشهد استثمارات متطورة واهتماماً كبيراً، مشيرة إلى أن المؤسسة توليه أهمية كبيرة وتدرس عدة مشروعات فى هذا الاتجاه بعد دخولها فى اتفاقية فرتيجلوب وسكاتك النرويجية لتدشين مصنع للهيدروجين الأخضر فى مصر.

وأشارت إلى أن أبرز استثمارات المؤسسة خلال 2022، تدعيم القاعدة الرأسمالية لبنك القاهرة بقيمة 50 مليون دولار، وتمويل شركة كازيون للتجزئة بهدف دفعها للتصدير إلى المغرب وتمويل توسعاتها هناك، بالإضافة إلى الشراكة مع ماتيتو لإطلاق منصة استثمار AWID لتوفير حلول تحلية المياه فى مصر وأفريقيا.

وتقوم المنصة الجديدة AWID بتمويل محطات معالجة المياه ومياه الصرف، كذلك تعمل المنصة على تطوير وإنشاء مرافق ذات مواصفات عالمية بهدف زيادة الوصول إلى مياه آمنة ومستدامة، كما تركز بشكل خاص على البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وأوضحت مدير المؤسسة، أن سبب اختيار مصر لتدشين المنصة الاستثمارية يرجع إلى كونها أحد أهم الأسواق الواعدة للاستثمار فى هذا القطاع، مشيرة إلى أن مصر شهدت خلال العقد الماضى تطوراً ملحوظاً فى تحديث البنية التحتية المائية ووضعت نصب أعينها الأمن المائى كإحدى أهم الأولويات.

وتوقعت أن تتسع الفجوة بين العرض والطلب على المياه؛ بسبب عدة عوامل وقد تم التعامل مع هذا بشكل متطور وتقدمى عن طريق إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية وتحلية المياه بالمناطق الساحلية.

ورجحت أن يقود التغير المناخى تناقص معدل وفرة المياه، وزيادة ندرة مصادر المياه مما سيؤدى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بنقص المياه، كما أن جودة المياه أيضاً تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات؛ حيث يتم التخلص من معظم مياه الصرف دون معالجة هذه الفجوة الملموسة فى تخزين وتوريد المياه وتوفير وتوصيل المياه وتوفير مرافق صحية نظيفة يدعو إلى حتمية وجود بنية تحتية كُفء لإدارة المياه بشكل فعّال.

وأكدت أن الاستثمارات السنوية فى قطاع البنية التحتية فى أفريقيا تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، بينما يحتاج إلى 30 مليار دولار سنوياً خاصة مع ندرة المياه.

أوضحت أن منصة ماتيتو تسعى لتقليص تلك الفجوة، ولكن التحديات العالمية لا شك لها تأثير كبير على الاستثمارات الموجهة للقارة.

وأشارت ((شهدى)) إلى أن BII تعهدت منذ العام الماضى بضخ استثمارات تصل إلى 30% من إجمالى استثماراتها فى التكيف مع التحديات والتغيرات المناخية فى أفريقيا وآسيا.

وتابعت أن المؤسسة ضخت نحو 700 مليون دولار لتمويل التحديات المناخية فى أفريقيا وآسيا خلال 2022، لتسجل نسبة بلغت 46% من إجمالى استثماراتها التى وصلت إلى 1.5 مليار دولار فى 2022.

ووفقاً للموقع الإلكترونى للمؤسسة تتوزع استثمارات BII بنحو 57% فى قارة إفريقيا، و37% فى آسيا، فيما تؤول الـ6% المتبقية حول العالم.

وتابعت رئيس مكتب مصر ومدير عام التغطية لشمال أفريقيا أن المؤسسة تسعى جاهدة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى على وجه الخصوص فى التغلب على تحديات المناخ، وكيفية استخدامه وتطويره فى التغلب فى تحديات المناخ.

وذكرت أن المؤسسة باتت تدير استثمارات فى قارة أفريقيا حالياً تتجاوز 4.6 مليار دولار، بخلاف إجمالى أصول مدارة تتجاوز نحو 8.23 مليار دولار بنهاية 2022.

وأشارت إلى أن سياسة المؤسسة لا تمنعها من الاستثمار فى الشركات الناشئة، ولكنها تفضل خيار توجيه الاستثمار فى تلك الشركات عبر صناديق رأسمال المخاطر، خاصة أن تلك الصناديق على دراية كاملة بطبيعة كل شركة، واحتياجاتها الاستثمارية والتعامل بشكل مباشر.