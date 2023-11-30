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تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2021

11/30/2023 12:25:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال شهر نوفمبر بأكثر من المتوقع، بدعم الانخفاض السنوي في أسعار الطاقة بنسبة 4.5%، ليصل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ومقارنة بـ 3.8% في أكتوبر هذا العام، وتوقعات رجحت تسجيل 3.5%.

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وسجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين – المعدل للمقارنة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي – زيادة بنسبة 2.3% خلال نوفمبر على أساس سنوي، بينما تراجع بنسبة 0.7% على أساس شهري.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.8% في نوفمبر، من 4.3% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية.

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