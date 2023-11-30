تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2021

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال شهر نوفمبر بأكثر من المتوقع، بدعم الانخفاض السنوي في أسعار الطاقة بنسبة 4.5%، ليصل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ومقارنة بـ 3.8% في أكتوبر هذا العام، وتوقعات رجحت تسجيل 3.5%.

موضوعاتمسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم مسؤول روسي: موسكو وطهران لديهما إمكانات للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع .. ‏DAX‏ الألماني يرتفع 1% مع تراجع ‏التضخم ‏

وسجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين – المعدل للمقارنة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي – زيادة بنسبة 2.3% خلال نوفمبر على أساس سنوي، بينما تراجع بنسبة 0.7% على أساس شهري.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.8% في نوفمبر، من 4.3% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية.

أرقام