تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2021

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال شهر نوفمبر بأكثر من المتوقع، بدعم الانخفاض السنوي في أسعار الطاقة بنسبة 4.5%، ليصل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ومقارنة بـ 3.8% في أكتوبر هذا العام، وتوقعات رجحت تسجيل 3.5%.
موضوعات متعلقة
مسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم مسؤول روسي: موسكو وطهران لديهما إمكانات للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع .. DAX الألماني يرتفع 1% مع تراجع التضخم
وسجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين – المعدل للمقارنة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي – زيادة بنسبة 2.3% خلال نوفمبر على أساس سنوي، بينما تراجع بنسبة 0.7% على أساس شهري.
وتباطأ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.8% في نوفمبر، من 4.3% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية.
أرقام
MENAFN30112023000202011048ID1107512905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.