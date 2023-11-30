صندوق إليوت يستحوذ على حصة في فيليبس 66 مقابل مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذ صندوق التحوط الأمريكي“إليوت إنفستمنت مانجمنت” على حصة بقيمة مليار دولار في شركة“فيليبس 66 Phillips”، كما يسعى للحصول على مقعدين في مجلس الإدارة لتحسين أداء الشركة.

وقال صندوق“إليوت” الأربعاء، إن شركة تكرير النفط الأمريكية، حولت تركيزها بعيدًا عن قطاع التكرير، وأصبح أداءها أقل من منافسيها مثل“ماراثون بتروليوم- Marathon Petroleum” -أكبر شركة تكرير أمريكية (نيويورك: MPC) نتيجة لذلك.

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وأوضح“إليوت” في رسالة إلى مجلس الإدارة، إن نفقات تشغيل“فيليبس 66” للبرميل الواحد ارتفعت في السنوات الأخيرة، مما هز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على إدارة عمليات التكرير بكفاءة، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.

ودعا صندوق التحوط إلى تعيين مديرين جديدين يتمتعان بخبرة في عمليات التكرير، مؤكدًا أنهما سيعززان مجلس الإدارة نظرًا للخبرة المحدودة للأعضاء الحاليين في هذا القطاع.

وأعلن“إليوت” دعم خطة الرئيس التنفيذي“مارك لاشير” لتحسين أداء“فيليبس 66′′، حيث يستهدف تحقيق أرباح بقيمة 14 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بحلول عام 2025، بعد بيع أصول غير أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تدابير أخرى.

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