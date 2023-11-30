صندوق إليوت يستحوذ على حصة في فيليبس 66 مقابل مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذ صندوق التحوط الأمريكي“إليوت إنفستمنت مانجمنت” على حصة بقيمة مليار دولار في شركة“فيليبس 66 Phillips”، كما يسعى للحصول على مقعدين في مجلس الإدارة لتحسين أداء الشركة.
وقال صندوق“إليوت” الأربعاء، إن شركة تكرير النفط الأمريكية، حولت تركيزها بعيدًا عن قطاع التكرير، وأصبح أداءها أقل من منافسيها مثل“ماراثون بتروليوم- Marathon Petroleum” -أكبر شركة تكرير أمريكية (نيويورك: MPC) نتيجة لذلك.
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وأوضح“إليوت” في رسالة إلى مجلس الإدارة، إن نفقات تشغيل“فيليبس 66” للبرميل الواحد ارتفعت في السنوات الأخيرة، مما هز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على إدارة عمليات التكرير بكفاءة، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.
ودعا صندوق التحوط إلى تعيين مديرين جديدين يتمتعان بخبرة في عمليات التكرير، مؤكدًا أنهما سيعززان مجلس الإدارة نظرًا للخبرة المحدودة للأعضاء الحاليين في هذا القطاع.
وأعلن“إليوت” دعم خطة الرئيس التنفيذي“مارك لاشير” لتحسين أداء“فيليبس 66′′، حيث يستهدف تحقيق أرباح بقيمة 14 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بحلول عام 2025، بعد بيع أصول غير أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تدابير أخرى.
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