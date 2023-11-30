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تراجع الاستثمار في صناعة التكنولوجيا في أوروبا بمقدار نحو النصف

11/30/2023 12:25:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن الاستثمار في صناعة التكنولوجيا في أوروبا تراجع بمقدار نحو النصف تقريباً خلال العام الجاري 2023، مع معاناة المستثمرين من آثار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من ذلك“كان الذكاء الاصطناعي فئة بارزة شهدت جولات تمويل ضخمة مستمرة”.

موضوعات متعلقة مسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم مسؤول روسي: موسكو وطهران لديهما إمكانات للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع .. ‏DAX‏ الألماني يرتفع 1% مع تراجع ‏التضخم ‏

وأظهر تقرير“حالة التكنولوجيا الأوروبية” أنه من المتوقع أن ينخفض التمويل الإجمالي للشركات الأوروبية المدعومة بالمشاريع بنسبة 45٪ في العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع Atomico وصول إجمالي تمويل مشاريع شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى 45 مليار دولار هذا العام. وهذا أقل من 82 مليار دولار في العام الماضي 2022، وهو بحد ذاته أقل من 100 مليار دولار في العام السابق عليه.

أ ش أ

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