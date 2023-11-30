تراجع الاستثمار في صناعة التكنولوجيا في أوروبا بمقدار نحو النصف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن الاستثمار في صناعة التكنولوجيا في أوروبا تراجع بمقدار نحو النصف تقريباً خلال العام الجاري 2023، مع معاناة المستثمرين من آثار أسعار الفائدة المرتفعة.
وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من ذلك“كان الذكاء الاصطناعي فئة بارزة شهدت جولات تمويل ضخمة مستمرة”.
موضوعات متعلقة
مسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم مسؤول روسي: موسكو وطهران لديهما إمكانات للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع .. DAX الألماني يرتفع 1% مع تراجع التضخم
وأظهر تقرير“حالة التكنولوجيا الأوروبية” أنه من المتوقع أن ينخفض التمويل الإجمالي للشركات الأوروبية المدعومة بالمشاريع بنسبة 45٪ في العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.
وتتوقع Atomico وصول إجمالي تمويل مشاريع شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى 45 مليار دولار هذا العام. وهذا أقل من 82 مليار دولار في العام الماضي 2022، وهو بحد ذاته أقل من 100 مليار دولار في العام السابق عليه.
أ ش أ
MENAFN30112023000202011048ID1107512903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.