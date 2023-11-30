معظم بورصات الخليج تنخفض قبيل اجتماع أوبك+ وأبوظبي تسجل مكاسب

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت معظم بورصات الخليج يوم الأربعاء وسط تقلب أسعار النفط، فيما ظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع حاسم لتحالف أوبك+ لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، يوم الأربعاء 1.2 بالمئة ليتداول خام برنت عند 82.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش، إذ أدى تعطل الإمدادات بسبب عاصفة في البحر الأسود وانخفاض المخزونات الأمريكية إلى تعزيز الشراء.

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ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس لتحديد مستويات إنتاج النفط لعام 2024، وفقا لمسودة جدول أعمال اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين.

وواصل المؤشر في قطر الهبوط للجلسة السادسة على التوالي وأنهى يوم الأربعاء على انخفاض 0.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري 1.3 بالمئة وسهم بنك دخان 1.8 بالمئة.

وهبط المؤشر في دبي 0.2 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات.

وتراجع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.8 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة 0.7 بالمئة.

وسجل المؤشر السعودي ارتفاعا هامشيا مع صعود سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 1.3 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 8.3 بالمئة.

ومع ذلك تراجع سهما شركة لومي لتأجير السيارات وشركة عِلم 3.2 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

ولكن في أبوظبي صعد المؤشر للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة ألفا ظبي 2.5 بالمئة وسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) 1.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 1.4 بالمئة مع تراجع جميع القطاعات.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.7 بالمئة وسهم شركة مصر لإنتاج لأسمدة (موبكو) 3.6 بالمئة.

وأعلنت موبكو عن انخفاض الأرباح الصافية المجمعة للربع الثالث.

رويترز