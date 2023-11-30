وول ستريت تفتح على ارتفاع وسط تفاؤل المستثمرين إزاء أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وسط تزايد التفاؤل إزاء احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة العام المقبل.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 19.82 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 35436.80 نقطة.

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كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.95 نقطة، أو ما يعادل 0.37 بالمئة، إلى 4571.84 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 85.36 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 14367.11 نقطة.

رويترز