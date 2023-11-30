أوبك+ تواصل المحادثات وحالة عدم وضوح بشأن احتمال زيادة خفض الإمدادات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تواصل مجموعة أوبك+ محادثات السياسة النفطية لعام 2024 قبل اجتماع على مستوى الوزراء يوم الخميس، وقالت مصادر من المجموعة المنتجة إن من الممكن تنفيذ خفض إضافي في إمدادات النفط وإطالة أمد القيود الحالية.
وتضخ السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ نحو 43 مليون برميل يوميا، أي أكثر من 40 بالمئة من الإمدادات العالمية. ويطبقون بالفعل خفضا في الإمدادات يبلغ نحو خمسة ملايين برميل يوميا، أي نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي.
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وقالت مصادر يوم الثلاثاء إن من المحتمل تأجيل اجتماع أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في غمرة محادثات وصفها أحد المصادر بأنها صعبة مع تمسك الدول بمواقفها.
وقال مصدران في أوبك+ يوم الأربعاء إن المجموعة تناقش خفضا جماعيا أكبر في إمدادات النفط في الربع الأول لم يتضح بعد مدته وحجمه بدقة.
وقال أحد المصدرين إن أوبك+ قد لا تتمكن من الاتفاق على خفض أكبر ومن الممكن أن يجدد اجتماع يوم الخميس السياسة الحالية.
وكان الاجتماع قد تأجل بالفعل من 26 نوفمبر وقالت مصادر في أوبك+ إن ذلك يرجع إلى خلاف بشأن حصص إنتاج المنتجين الأفارقة، لكن مصادر قالت منذئذ إن المجموعة حسمت إلى حد كبير هذه النقطة.
وتأتي المحادثات بشأن حصص المنتجين الأفارقة في إطار السماح للإمارات بزيادة الإنتاج في عام 2024 بحسب اتفاق أوبك+ السابق في يونيو.
وارتفع سعر مزيج برنت القياسي العالمي 0.5 بالمئة ليتخطى 82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. وانخفضت الأسعار من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر مدفوعة بضغوط من المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وتوقعات بزيادة المعروض في عام 2024.
وكانت محادثات أوبك+ حول حصص الإنتاج تواجه صعوبات عادة في السابق، وكان أحدثها في اجتماع يونيو الذي مدد خفض إنتاج النفط الحالي إلى عام 2024 وأقر زيادة إنتاج الإمارات بسبب جهودها لتعزيز الطاقة الإنتاجية.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي في إنتاج النفط بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، أي نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي، ضمن سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.
ويشمل هذا خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج السعودية بمقدار مليون برميل يوميا ينقضي أجله في نهاية ديسمبر، وخفض 300 ألف برميل يوميا في الصادرات الروسية حتى نهاية العام.
رويترز
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