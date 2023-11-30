أوبك+ تواصل المحادثات وحالة عدم وضوح بشأن احتمال زيادة خفض الإمدادات

MENAFN - Al-Borsa News) تواصل مجموعة أوبك+ محادثات السياسة النفطية لعام 2024 قبل اجتماع على مستوى الوزراء يوم الخميس، وقالت مصادر من المجموعة المنتجة إن من الممكن تنفيذ خفض إضافي في إمدادات النفط وإطالة أمد القيود الحالية.

وتضخ السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ نحو 43 مليون برميل يوميا، أي أكثر من 40 بالمئة من الإمدادات العالمية. ويطبقون بالفعل خفضا في الإمدادات يبلغ نحو خمسة ملايين برميل يوميا، أي نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي.

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وقالت مصادر يوم الثلاثاء إن من المحتمل تأجيل اجتماع أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في غمرة محادثات وصفها أحد المصادر بأنها صعبة مع تمسك الدول بمواقفها.

وقال مصدران في أوبك+ يوم الأربعاء إن المجموعة تناقش خفضا جماعيا أكبر في إمدادات النفط في الربع الأول لم يتضح بعد مدته وحجمه بدقة.

وقال أحد المصدرين إن أوبك+ قد لا تتمكن من الاتفاق على خفض أكبر ومن الممكن أن يجدد اجتماع يوم الخميس السياسة الحالية.

وكان الاجتماع قد تأجل بالفعل من 26 نوفمبر وقالت مصادر في أوبك+ إن ذلك يرجع إلى خلاف بشأن حصص إنتاج المنتجين الأفارقة، لكن مصادر قالت منذئذ إن المجموعة حسمت إلى حد كبير هذه النقطة.

وتأتي المحادثات بشأن حصص المنتجين الأفارقة في إطار السماح للإمارات بزيادة الإنتاج في عام 2024 بحسب اتفاق أوبك+ السابق في يونيو.

وارتفع سعر مزيج برنت القياسي العالمي 0.5 بالمئة ليتخطى 82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. وانخفضت الأسعار من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر مدفوعة بضغوط من المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وتوقعات بزيادة المعروض في عام 2024.

وكانت محادثات أوبك+ حول حصص الإنتاج تواجه صعوبات عادة في السابق، وكان أحدثها في اجتماع يونيو الذي مدد خفض إنتاج النفط الحالي إلى عام 2024 وأقر زيادة إنتاج الإمارات بسبب جهودها لتعزيز الطاقة الإنتاجية.

وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي في إنتاج النفط بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، أي نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي، ضمن سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.

ويشمل هذا خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج السعودية بمقدار مليون برميل يوميا ينقضي أجله في نهاية ديسمبر، وخفض 300 ألف برميل يوميا في الصادرات الروسية حتى نهاية العام.

رويترز