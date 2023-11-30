وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التنشيط السياحي





موضوعاتوزير التنمية المحلية يعلن إنشاء منصة إلكترونية لـ”السياحة الريفية” “السياحة” تعتزم طرح إدارة 20 موقعا أثريًا على القطاع الخاص 120 مليون دولار استثمارات أمريكية للحفاظ على آثار مصر منذ 1995

ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد استهل الوزير، الاجتماع، بالإشارة إلى المنتدى المثمر الذي نظمته الوزارة، أمس، عن“الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية” بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بما يساهم في تعظيم المصلحة العامة والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مع الحفاظ الكامل على الآثار المصرية ودون المساس بها.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سياسات تحفيز الطيران، وآليات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بما يساهم في دفع مزيد من النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما تم عرض أبرز النتائج التي يحققها البرنامج في المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر ولا سيما أن ذلك يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وتحقيق المستهدف منها.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة والموافقة على تعديلات في مشاركة الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية والتي جاءت وفقاً لأهمية هذه المعارض وحجم مشاركة وإقبال القطاع السياحي عليها.

وتم أيضاً، الموافقة على مشاركة الهيئة في المعرض السياحي الدولي ITB China 2024 والمقرر عقده خلال شهر مايو 2024.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بأنه من المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصيني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الهامة.