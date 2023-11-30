البنك الدولى: 3.4% تراجع الإقتصاد التونسي من الناتج المحلي بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) توقع البنك الدولى تراجع الإقتصــاد التونسي بنســبة 3.4 بالمائــة مــن الناتــج المحلى بحلــول عــام 2030 ليبلغ 5.6 مليــار دينــار تونســي ســنوًيًا (1.8 مليــار دولارأمريكــي) .

وذكر البنك الدولى فى بيان له اليوم الأربعاء – في” تقريرحول المناخ والتنمية في تونس” الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي بمقرالبنك بواشنطن أنه إذا لم تتخذ البلاد إجــراءات عاجلــة للتعامــل مــع مخاطــر التغيــرات المناخيــة وبشــكل خــاص نقــص الميــاه، يمكـن أن تزيـد هـذه الخسـائر السـنوية إلـى 6 4 بالمائـة مـن الناتـج الداخلـي الخـام بحلـول عـام 2050 ، أي مـا 10.4 دينـار تونسـي (3.4 مليـار دولار أمريكـي) مـن القيمـة الحاليـة .

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وسيتأثر القطــاع الفلاحي علــى وجــه الخصــوص، حيــث مــن المتوقــع أن تنخفــض قيمتــه المضافــة بنســبة 15 % بحلـول عـام 2030 وبنسـبة 29 % بحلـول عـام 2050.

ومـن جهـة أخـرى، سـيؤدي انخفـاض الإنتاج الفلاحي إلى تقليـل صافـي الصـادرات، بينمـا سـتزيد الـواردات لسـد الفجـوة الناتجـة بيـن العـرض والطلـب.

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