البنك الدولى: 3.4% تراجع الإقتصاد التونسي من الناتج المحلي بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع البنك الدولى تراجع الإقتصــاد التونسي بنســبة 3.4 بالمائــة مــن الناتــج المحلى بحلــول عــام 2030 ليبلغ 5.6 مليــار دينــار تونســي ســنوًيًا (1.8 مليــار دولارأمريكــي) .
وذكر البنك الدولى فى بيان له اليوم الأربعاء – في” تقريرحول المناخ والتنمية في تونس” الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي بمقرالبنك بواشنطن أنه إذا لم تتخذ البلاد إجــراءات عاجلــة للتعامــل مــع مخاطــر التغيــرات المناخيــة وبشــكل خــاص نقــص الميــاه، يمكـن أن تزيـد هـذه الخسـائر السـنوية إلـى 6 4 بالمائـة مـن الناتـج الداخلـي الخـام بحلـول عـام 2050 ، أي مـا 10.4 دينـار تونسـي (3.4 مليـار دولار أمريكـي) مـن القيمـة الحاليـة .
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وسيتأثر القطــاع الفلاحي علــى وجــه الخصــوص، حيــث مــن المتوقــع أن تنخفــض قيمتــه المضافــة بنســبة 15 % بحلـول عـام 2030 وبنسـبة 29 % بحلـول عـام 2050.
ومـن جهـة أخـرى، سـيؤدي انخفـاض الإنتاج الفلاحي إلى تقليـل صافـي الصـادرات، بينمـا سـتزيد الـواردات لسـد الفجـوة الناتجـة بيـن العـرض والطلـب.
أ ش أ
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