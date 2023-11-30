الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع .. ‏DAX‏ الألماني يرتفع 1% مع تراجع ‏التضخم ‏

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام جلسة اليوم الأربعاء ، مع استعادة الأسواق الإقليمية زخمها الإيجابي وتقييم المستثمرين لتعليقات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.43% عند الإغلاق مع ارتفاع أسهم قطاع السيارات بنسبة 2.3%.
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وحافظ مؤشر داكس الألماني على مكاسبه بأكثر من 1%، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن التضخم ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ يونيو عام 2021.
أ ش أ
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