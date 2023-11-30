الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع .. ‏DAX‏ الألماني يرتفع 1% مع تراجع ‏التضخم ‏

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام جلسة اليوم الأربعاء ، مع استعادة الأسواق الإقليمية زخمها الإيجابي وتقييم المستثمرين لتعليقات ‏أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

وارتفع مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ الأوسع نطاقاً بنسبة 0.43% عند الإغلاق مع ارتفاع ‏أسهم قطاع السيارات بنسبة 2.3%.

موضوعاتمسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم مسؤول روسي: موسكو وطهران لديهما إمكانات للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية أوبك+ تواصل المحادثات وحالة عدم وضوح بشأن احتمال زيادة خفض الإمدادات

‏وحافظ مؤشر داكس الألماني على مكاسبه بأكثر من 1%، بعد أن أظهرت بيانات ‏حكومية أن التضخم ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ يونيو عام 2021.‏

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