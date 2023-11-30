مسؤول روسي: موسكو وطهران لديهما إمكانات للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح مساعد الرئيس الروسي أندري فورسينكو، اليوم الأربعاء بأن روسيا وإيران لديهما آفاق كبيرة للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية، مُشيرًا إلى أن مجال الصناعات الدوائية وتكنولوجيا“النانو” من بين المجالات الواعدة للتعاون العلمي بين البلدين.
وقال فورسينكو – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء“تاس” الروسية –“إن مجال الصناعات الصيدلانية مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لنا. وقد طوروا (الإيرانيون) هذا الأمر بشكل جيد للغاية ، إنهم أقوياء للغاية في مجال تكنولوجيا النانو والمواد الصيدلانية، وهذا أيضًا مثير للاهتمام”.
موضوعات متعلقة
مسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع .. DAX الألماني يرتفع 1% مع تراجع التضخم أوبك+ تواصل المحادثات وحالة عدم وضوح بشأن احتمال زيادة خفض الإمدادات
وأضاف أن التعاون في مجال الفضاء وتطوير التبادلات العلمية والتعليمية بين مؤسسات التعليم العالي الروسية والإيرانية له آفاق أيضًا.
أ ش أ
MENAFN30112023000202011048ID1107512893
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.