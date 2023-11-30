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مسؤول روسي: موسكو وطهران لديهما إمكانات للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية

11/30/2023 12:25:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صرح مساعد الرئيس الروسي أندري فورسينكو، اليوم الأربعاء بأن روسيا وإيران لديهما آفاق كبيرة للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية، مُشيرًا إلى أن مجال الصناعات الدوائية وتكنولوجيا“النانو” من بين المجالات الواعدة للتعاون العلمي بين البلدين.

وقال فورسينكو – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء“تاس” الروسية –“إن مجال الصناعات الصيدلانية مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لنا. وقد طوروا (الإيرانيون) هذا الأمر بشكل جيد للغاية ، إنهم أقوياء للغاية في مجال تكنولوجيا النانو والمواد الصيدلانية، وهذا أيضًا مثير للاهتمام”.

موضوعات متعلقة مسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع .. ‏DAX‏ الألماني يرتفع 1% مع تراجع ‏التضخم ‏ أوبك+ تواصل المحادثات وحالة عدم وضوح بشأن احتمال زيادة خفض الإمدادات

وأضاف أن التعاون في مجال الفضاء وتطوير التبادلات العلمية والتعليمية بين مؤسسات التعليم العالي الروسية والإيرانية له آفاق أيضًا.

أ ش أ

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