مسؤول روسي: موسكو وطهران لديهما إمكانات للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية

MENAFN - Al-Borsa News) صرح مساعد الرئيس الروسي أندري فورسينكو، اليوم الأربعاء بأن روسيا وإيران لديهما آفاق كبيرة للتعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية، مُشيرًا إلى أن مجال الصناعات الدوائية وتكنولوجيا“النانو” من بين المجالات الواعدة للتعاون العلمي بين البلدين.

وقال فورسينكو – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء“تاس” الروسية –“إن مجال الصناعات الصيدلانية مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لنا. وقد طوروا (الإيرانيون) هذا الأمر بشكل جيد للغاية ، إنهم أقوياء للغاية في مجال تكنولوجيا النانو والمواد الصيدلانية، وهذا أيضًا مثير للاهتمام”.

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وأضاف أن التعاون في مجال الفضاء وتطوير التبادلات العلمية والتعليمية بين مؤسسات التعليم العالي الروسية والإيرانية له آفاق أيضًا.

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