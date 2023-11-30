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مسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم

11/30/2023 12:25:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن صناع السياسات بحاجة إلى الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم تُظهر الضغوط التضخمية تباطؤًا يكفي لتحقيق مستهدف التضخم في الوقت المناسب.

وقال“توماس باركين” خلال قمة مجلس المديرين الماليين لشبكة“سي إن بي سي” الأربعاء:” إذا انخفض التضخم بشكل طبيعي وسلس، فهذا رائع، حيث لن تحتاج للإقدام على فعل أي شيء يتعلق بأسعار الفائدة”.

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وأضاف“باركين” قائلًا:“لكن إذا كان التضخم سيرتفع مرة أخرى، فأعتقد أنه يجب أن يكون لديك خيار القيام بالمزيد بشأن أسعار الفائدة”.

وكرر صانع السياسات -سيكون له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العام المقبل- شكوكه في أن التضخم يسير بشكل ثابت في مسار هبوطي، مشيرًا إلى استمرار ضغوط الأسعار في الإسكان وقطاع الخدمات.

وأوضح“باركين” أنه غير مستعد للالتزام بمسار معين في السياسات مع وجود كثير من عدم اليقين، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن هناك إجابة صحيحة أو خاطئة بشأن أسعار الفائدة.

أرقام

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