مسؤول بالفيدرالي: يجب الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن صناع السياسات بحاجة إلى الاحتفاظ بخيار رفع أسعار الفائدة إذا لم تُظهر الضغوط التضخمية تباطؤًا يكفي لتحقيق مستهدف التضخم في الوقت المناسب.
وقال“توماس باركين” خلال قمة مجلس المديرين الماليين لشبكة“سي إن بي سي” الأربعاء:” إذا انخفض التضخم بشكل طبيعي وسلس، فهذا رائع، حيث لن تحتاج للإقدام على فعل أي شيء يتعلق بأسعار الفائدة”.
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وأضاف“باركين” قائلًا:“لكن إذا كان التضخم سيرتفع مرة أخرى، فأعتقد أنه يجب أن يكون لديك خيار القيام بالمزيد بشأن أسعار الفائدة”.
وكرر صانع السياسات -سيكون له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العام المقبل- شكوكه في أن التضخم يسير بشكل ثابت في مسار هبوطي، مشيرًا إلى استمرار ضغوط الأسعار في الإسكان وقطاع الخدمات.
وأوضح“باركين” أنه غير مستعد للالتزام بمسار معين في السياسات مع وجود كثير من عدم اليقين، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن هناك إجابة صحيحة أو خاطئة بشأن أسعار الفائدة.
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