بعد قفزات الأسعار.. نقص فى المعروض من السكر

(MENAFN
- Al-Borsa News) استئناف الطرح فى البورصة السلعية خلال مزاد الخميس الماضى
شهدت الأسواق تراجعًا فى المعروض من السكر مع استمرار ارتفاع الأسعار وطالبت شعبة المواد الغذائية بتوفير السكر بسعر مخفض من خلال بدالى التموين لحل الأزمة، بينما تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 50 ألف طن سكر أبيض ضمن خطة الوزارة لتأمين المخزون من السلع الاسترتيجية.
قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تقدمت بمذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمقترح لحل أزمة ارتفاع أسعار السكر بعد تسجيلها مستويات قياسية تتجاوز 60 جنيهاً للكيلو بجانب عدم توافره.
موضوعات متعلقة
رئيس غرفة القاهرة يبحث مع سفير بيرو زيادة التعاون التجاري والاستثماري ((بى تى سى)) تقدم تصميمات جديدة للسبائك والعملات الذهبية الربع الأول من 2024 مصر تختتم معرض نيبو للذهب وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن
أضاف لـ((البورصة))، أن المذكرة التى أرسلت تتضمن توزيع السكر من خلال السيستم التموينى، وإتاحة نحو 2 كيلو لكل مستهلك من مستفيدى الدعم التموينى البالغ عددهم 65 مليوناً من خلال بطاقة التموين بأسعار بيعه فى البورصة السلعية عند 27 جنيهًا للكيلو، ليصل إجمالى الكمية المنصرفة كل شهر إلى نحو 3 كيلو لكل مستهلك، ما يقضى على احتكار السوق فى أقل من شهر.
أوضح، أن المقترح تضمن تفعيل مبادرة القروض بفائدة 5% للشركات التابعة لوزارة التموين، لتدعيمها فى الاستيراد ومن ثم توزع الكميات من خلال النظام الإلكترونى لبطاقات التموين.
أشار إلى أن الشعبة أرسلت المذكرة يوم السبت الماضى لوزارة التموين ولم تتلق ردًا حتى الآن، موضحاً أن الكميات التى يتم صرفها من خلال البورصة السلعية، تقتصر على كبار التجار والشركات، المقيدة بها والتى تقوم بتوزيع نحو 10% من إجمالى الكمية المخصصة لها والتى تتراوح بين 200 و250 طناً لكل شركة بسعر 27 جنيهاً للتعبئة و30 جنيهاً للكيلو لشركات الصناعات الغذائية إلا أنه يتم بيع النسبة الأكبر فى السوق الموازى.
أوضح أن الأسعار شهدت قفزة من 42 ألف جنيه للطن الى 52 ألف جنيه فى أقل من أسبوع لافتًا إلى أن التسعيرة الجبرية التى أشار إليها وزير التموين لن تكون حلاً للأزمة الحالية، خاصة أن المستهلك حال تسعير منتج يشعر بالقلق ويقوم بالتكالب عليه، بما يدعم زيادة الطلب عن المعروض ورتفاع الأسعار مجددًا.
قال مصطفى فتحى، مدير مبيعات شركة المعز لتعبئة وتجارة السكر، إن ارتفاع الأسعار لم يعد الأزمة الوحيدة فى ظل عدم توافر السلعة لدى التجار.
أضاف أن الشركة توقفت مؤقتًا عن التعبئة منذ بداية الشهر الجارى بسبب نقص المعروض بالأسواق، وعدم توافره من قبل الوكلاء والموزعين.
أشار إلى أن سعر طن السكر سجل نحو 46.8 ألف جنيه للطن المعبأ، بينما سعر طن السكر السائب سجل نحو 45.6 ألف جنيه للطن.
من جانبه، قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الوزارة تعاقدت على شراء 50 ألف طن سكر أبيض بسعر 755 دولاراً للطن من شركة صافولا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية يمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية فترة التسليم من 16 إلى 30 يناير 2024.
أوضح المصدر أن الشركة قامت بزيادة الكميات التى يتم طرحها فى البورصة السلعية وتم ضخ 24 ألف طن خلال جلسة الخميس الماضى للبورصة السلعية، تم بيعها لنحو 123 تاجرًا وشركة، لافتًا إلى أن البيع تم لشركات التعبئة والتجار بجانب شركات الصناعات الغذائية بعد فترة من التوقف منذ شهر أكتوبر الماضى وذلك لتكرار الشكاوى من جانبها من عدم قدرتها على توفير السكر من خلال السوق الحر، بجانب ارتفاع سعره مقارنة بالسعر المحدد من قبل البورصة البالغ 30 ألف جنيه للطن.
MENAFN30112023000202011048ID1107512891