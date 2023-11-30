بعد قفزات الأسعار.. نقص فى المعروض من السكر

شهدت الأسواق تراجعًا فى المعروض من السكر مع استمرار ارتفاع الأسعار وطالبت شعبة المواد الغذائية بتوفير السكر بسعر مخفض من خلال بدالى التموين لحل الأزمة، بينما تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 50 ألف طن سكر أبيض ضمن خطة الوزارة لتأمين المخزون من السلع الاسترتيجية.

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تقدمت بمذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمقترح لحل أزمة ارتفاع أسعار السكر بعد تسجيلها مستويات قياسية تتجاوز 60 جنيهاً للكيلو بجانب عدم توافره.

موضوعاترئيس غرفة القاهرة يبحث مع سفير بيرو زيادة التعاون التجاري والاستثماري ((بى تى سى)) تقدم تصميمات جديدة للسبائك والعملات الذهبية الربع الأول من 2024 مصر تختتم معرض نيبو للذهب وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن

أضاف لـ((البورصة))، أن المذكرة التى أرسلت تتضمن توزيع السكر من خلال السيستم التموينى، وإتاحة نحو 2 كيلو لكل مستهلك من مستفيدى الدعم التموينى البالغ عددهم 65 مليوناً من خلال بطاقة التموين بأسعار بيعه فى البورصة السلعية عند 27 جنيهًا للكيلو، ليصل إجمالى الكمية المنصرفة كل شهر إلى نحو 3 كيلو لكل مستهلك، ما يقضى على احتكار السوق فى أقل من شهر.

أوضح، أن المقترح تضمن تفعيل مبادرة القروض بفائدة 5% للشركات التابعة لوزارة التموين، لتدعيمها فى الاستيراد ومن ثم توزع الكميات من خلال النظام الإلكترونى لبطاقات التموين.

أشار إلى أن الشعبة أرسلت المذكرة يوم السبت الماضى لوزارة التموين ولم تتلق ردًا حتى الآن، موضحاً أن الكميات التى يتم صرفها من خلال البورصة السلعية، تقتصر على كبار التجار والشركات، المقيدة بها والتى تقوم بتوزيع نحو 10% من إجمالى الكمية المخصصة لها والتى تتراوح بين 200 و250 طناً لكل شركة بسعر 27 جنيهاً للتعبئة و30 جنيهاً للكيلو لشركات الصناعات الغذائية إلا أنه يتم بيع النسبة الأكبر فى السوق الموازى.

أوضح أن الأسعار شهدت قفزة من 42 ألف جنيه للطن الى 52 ألف جنيه فى أقل من أسبوع لافتًا إلى أن التسعيرة الجبرية التى أشار إليها وزير التموين لن تكون حلاً للأزمة الحالية، خاصة أن المستهلك حال تسعير منتج يشعر بالقلق ويقوم بالتكالب عليه، بما يدعم زيادة الطلب عن المعروض ورتفاع الأسعار مجددًا.

قال مصطفى فتحى، مدير مبيعات شركة المعز لتعبئة وتجارة السكر، إن ارتفاع الأسعار لم يعد الأزمة الوحيدة فى ظل عدم توافر السلعة لدى التجار.

أضاف أن الشركة توقفت مؤقتًا عن التعبئة منذ بداية الشهر الجارى بسبب نقص المعروض بالأسواق، وعدم توافره من قبل الوكلاء والموزعين.

أشار إلى أن سعر طن السكر سجل نحو 46.8 ألف جنيه للطن المعبأ، بينما سعر طن السكر السائب سجل نحو 45.6 ألف جنيه للطن.

من جانبه، قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الوزارة تعاقدت على شراء 50 ألف طن سكر أبيض بسعر 755 دولاراً للطن من شركة صافولا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية يمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية فترة التسليم من 16 إلى 30 يناير 2024.

أوضح المصدر أن الشركة قامت بزيادة الكميات التى يتم طرحها فى البورصة السلعية وتم ضخ 24 ألف طن خلال جلسة الخميس الماضى للبورصة السلعية، تم بيعها لنحو 123 تاجرًا وشركة، لافتًا إلى أن البيع تم لشركات التعبئة والتجار بجانب شركات الصناعات الغذائية بعد فترة من التوقف منذ شهر أكتوبر الماضى وذلك لتكرار الشكاوى من جانبها من عدم قدرتها على توفير السكر من خلال السوق الحر، بجانب ارتفاع سعره مقارنة بالسعر المحدد من قبل البورصة البالغ 30 ألف جنيه للطن.