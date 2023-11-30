((بنده)) تستثمر 80 مليون جنيه فى فرع ((ألفا ماركت)) بالمعادى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم سلسلة بنده السعودية استثمار 80 مليون جنيه فى الفرع الذى استحوذت عليه من سلسلة ((ألفا ماركت)) لتجارة التجزئة فى منطقة المعادى جنوبى القاهرة.
قال أحمد فوزى، المدير التجارى لسلسلة ((بنده))، إن الشركة تخطط لافتتاح الفرع الجديد فى مدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر.
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أضاف أن الشركة تستهدف شراء فرعين آخرين تابعين لسلسلة ((ألفا)) أحدهما فرع الزمالك، وذلك بعد الانتهاء من تقييمهما خلال فترة تتراوح بين شهر وشهر والنصف.
وكانت مصادر من ((ألفا ماركت)) قد قالت لـ((البورصة))، فى يوليو الماضى، إن الشركة حققت خسائر كبيرة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى جعلها غير قادرة على سداد مستحقات الموردين.
أضافت المصادر أن الشركة لديها 8 أفرع، وأن الأزمة الحالية تعود إلى توسع غير مدروس، ما أدى إلى تحقيق خسائر فى ظل تغير أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم على مدار الثلاثة أعوام الماضية.
أضاف ((فوزى))، أن المجموعة السعودية ((بنده)) لديها توجه للتوسع فى مصر بإضافة عدد آخر من الفروع على مستوى الجمهورية؛ حيث تستهدف ضخ استثمارات إضافية فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ عدد منافذ سلسلة ((بنده)) فى مصر حالياً 5 متاجر بإجمالى استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، ويتراوح متوسط العملاء الذين يترددون على ((بنده)) بين 2000 و3 آلاف عميل يومياً بجميع فروعها.
وقال إبرهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة فى تصريحات سابقة، إن هناك شراكات قائمة بين سلسلة بنده مع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتسعى السلسلة لمزيد من الاستفادة من طروحات الوزارة لفرص استثمارية وأنماط تجارية جديدة لخدمة منظومة التجارة فى مصر.
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