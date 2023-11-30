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((بنده)) تستثمر 80 مليون جنيه فى فرع ((ألفا ماركت)) بالمعادى

11/30/2023 12:25:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم سلسلة بنده السعودية استثمار 80 مليون جنيه فى الفرع الذى استحوذت عليه من سلسلة ((ألفا ماركت)) لتجارة التجزئة فى منطقة المعادى جنوبى القاهرة.

قال أحمد فوزى، المدير التجارى لسلسلة ((بنده))، إن الشركة تخطط لافتتاح الفرع الجديد فى مدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر.

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أضاف أن الشركة تستهدف شراء فرعين آخرين تابعين لسلسلة ((ألفا)) أحدهما فرع الزمالك، وذلك بعد الانتهاء من تقييمهما خلال فترة تتراوح بين شهر وشهر والنصف.

وكانت مصادر من ((ألفا ماركت)) قد قالت لـ((البورصة))، فى يوليو الماضى، إن الشركة حققت خسائر كبيرة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى جعلها غير قادرة على سداد مستحقات الموردين.

أضافت المصادر أن الشركة لديها 8 أفرع، وأن الأزمة الحالية تعود إلى توسع غير مدروس، ما أدى إلى تحقيق خسائر فى ظل تغير أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

أضاف ((فوزى))، أن المجموعة السعودية ((بنده)) لديها توجه للتوسع فى مصر بإضافة عدد آخر من الفروع على مستوى الجمهورية؛ حيث تستهدف ضخ استثمارات إضافية فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ عدد منافذ سلسلة ((بنده)) فى مصر حالياً 5 متاجر بإجمالى استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، ويتراوح متوسط العملاء الذين يترددون على ((بنده)) بين 2000 و3 آلاف عميل يومياً بجميع فروعها.

وقال إبرهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة فى تصريحات سابقة، إن هناك شراكات قائمة بين سلسلة بنده مع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتسعى السلسلة لمزيد من الاستفادة من طروحات الوزارة لفرص استثمارية وأنماط تجارية جديدة لخدمة منظومة التجارة فى مصر.

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