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395 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير بـ81 أسبوعًا

11/30/2023 12:25:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت مبادرة سند الخير لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، مبيعات قدرها 395.3 ملايين جنيه خلال 81 أسبوعا.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الموقف التنفيذي المبادرة، التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضي.

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وأشار أمنة، إلى أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الـ81 من تحقيق مبيعات بنحو 3.9 مليون جنيه بتغطيتها 16 محافظة.

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