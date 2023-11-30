395 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير بـ81 أسبوعًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت مبادرة سند الخير لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، مبيعات قدرها 395.3 ملايين جنيه خلال 81 أسبوعا.
واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الموقف التنفيذي المبادرة، التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضي.
موضوعات متعلقة
((بنده)) تستثمر 80 مليون جنيه فى فرع ((ألفا ماركت)) بالمعادى أمازون تحقق مبيعات قياسية تجاوزت مليار منتج خلال 11 يومًا 20% زيادة مستهدفة فى إنتاج“ماستر جولد” خلال 2024
وأشار أمنة، إلى أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الـ81 من تحقيق مبيعات بنحو 3.9 مليون جنيه بتغطيتها 16 محافظة.
MENAFN30112023000202011048ID1107512889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.