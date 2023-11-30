مصر تختتم معرض نيبو للذهب وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اختتمت مصر، أمس الثلاثاء، النسخة الثالثة من معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات، وسط ارتفاع أسعار الذهب وتزايد الطلب بين المواطنين والشركات على المعدن الأصفر الثمين كملاذ آمن للادخار والاستثمار.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الذهب في مصر تسير بشكل طبيعي بغض النظر عن الظروف المحيطة، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في مصر تحكمها ثلاثة عوامل هى سعر الذهب في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار والعرض والطلب.
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وأضاف واصف لوكالة أنباء شينخوا، أن“ارتفاع أسعار الذهب عالميا ليتخطى حاجز 2000 دولار للأوقية هو ارتفاع كبير، وانعكس الارتفاع العالمي لأسعار الذهب على أسعاره في مصر، وشهدنا أخيرا طلبا كبيرا على الذهب سواء للاستثمار أو الاستخدام الشخصي”.
ونقل واصف عن تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي قوله، إن المصريين اشتروا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 حوالي 46.3 طن من الذهب، مشيرا إلى أن الطلب في الغالب مدفوع بغرض الاستثمار.
وخلال معرض نيبو، عرضت أكثر من 150 شركة منتجاتها من الذهب والعملات الذهبية والسبائك ومجموعات متنوعة من المجوهرات والآلات والأدوات ذات الصلة.
وكانت شركة نيو ايجيبت جولد من بين كبرى العارضين، حيث أكد مديرها التنفيذي طارق الطاروطي أن الذهب أثبت أنه ملاذ آمن وعملة معترف بها عالميا وسط التحديات والأزمات الاقتصادية.
وقال الطاروطي لـ”شينخوا”، إن صناعة الذهب تتمتع بالمرونة في مواجهة الأزمات العالمية، فالذهب سلعة مطلوبة سواء للاستثمار أو الاستخدام، لافتا إلى أن أسعار الذهب في مصر تخضع لإشراف الحكومة.
وتحدث عن هوس شراء الذهب في مصر حاليا، خاصة السبائك والعملات الذهبية، وهو ما يرجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري..
وأكد الطاروطي، أن أسعار الذهب المستقبلية سواء صعودا أو هبوطا لا يمكن التنبؤ بها لأنها مرتبطة بالظروف التي يمر بها العالم بما في ذلك الظروف الاقتصادية، مؤكدا أن مصر سوق واعدة في صناعة الذهب.
وقال فادي ميلاد رؤوف صاحب شركة مينوس جولد، إنه على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الذهب على السوق، إلا أن معرض نيبو يعد فرصة لعرض منتجات شركته والتفاعل مع قاعدة كبيرة من التجار.
وأشار رؤوف إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار، فإذا استقر سعر صرف الدولار فإن أسعار الذهب سوف تستقر أيضا.
وقال رؤوف لـ”شينخوا”، إن غالبية من يشترون الذهب حاليا غرضهم الادخار وخاصة سبائك وعملات الذهب، ولكن أيضا هناك من يميل إلى شراء المشغولات الذهبية للزينة والادخار في نفس الوقت.
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