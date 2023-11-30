مصر تختتم معرض نيبو للذهب وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن

MENAFN - Al-Borsa News) اختتمت مصر، أمس الثلاثاء، النسخة الثالثة من معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات، وسط ارتفاع أسعار الذهب وتزايد الطلب بين المواطنين والشركات على المعدن الأصفر الثمين كملاذ آمن للادخار والاستثمار.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الذهب في مصر تسير بشكل طبيعي بغض النظر عن الظروف المحيطة، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في مصر تحكمها ثلاثة عوامل هى سعر الذهب في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار والعرض والطلب.

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وأضاف واصف لوكالة أنباء شينخوا، أن“ارتفاع أسعار الذهب عالميا ليتخطى حاجز 2000 دولار للأوقية هو ارتفاع كبير، وانعكس الارتفاع العالمي لأسعار الذهب على أسعاره في مصر، وشهدنا أخيرا طلبا كبيرا على الذهب سواء للاستثمار أو الاستخدام الشخصي”.

ونقل واصف عن تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي قوله، إن المصريين اشتروا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 حوالي 46.3 طن من الذهب، مشيرا إلى أن الطلب في الغالب مدفوع بغرض الاستثمار.

وخلال معرض نيبو، عرضت أكثر من 150 شركة منتجاتها من الذهب والعملات الذهبية والسبائك ومجموعات متنوعة من المجوهرات والآلات والأدوات ذات الصلة.

وكانت شركة نيو ايجيبت جولد من بين كبرى العارضين، حيث أكد مديرها التنفيذي طارق الطاروطي أن الذهب أثبت أنه ملاذ آمن وعملة معترف بها عالميا وسط التحديات والأزمات الاقتصادية.

وقال الطاروطي لـ”شينخوا”، إن صناعة الذهب تتمتع بالمرونة في مواجهة الأزمات العالمية، فالذهب سلعة مطلوبة سواء للاستثمار أو الاستخدام، لافتا إلى أن أسعار الذهب في مصر تخضع لإشراف الحكومة.

وتحدث عن هوس شراء الذهب في مصر حاليا، خاصة السبائك والعملات الذهبية، وهو ما يرجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري..

وأكد الطاروطي، أن أسعار الذهب المستقبلية سواء صعودا أو هبوطا لا يمكن التنبؤ بها لأنها مرتبطة بالظروف التي يمر بها العالم بما في ذلك الظروف الاقتصادية، مؤكدا أن مصر سوق واعدة في صناعة الذهب.

وقال فادي ميلاد رؤوف صاحب شركة مينوس جولد، إنه على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الذهب على السوق، إلا أن معرض نيبو يعد فرصة لعرض منتجات شركته والتفاعل مع قاعدة كبيرة من التجار.

وأشار رؤوف إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار، فإذا استقر سعر صرف الدولار فإن أسعار الذهب سوف تستقر أيضا.

وقال رؤوف لـ”شينخوا”، إن غالبية من يشترون الذهب حاليا غرضهم الادخار وخاصة سبائك وعملات الذهب، ولكن أيضا هناك من يميل إلى شراء المشغولات الذهبية للزينة والادخار في نفس الوقت.