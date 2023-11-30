((بى تى سى)) تقدم تصميمات جديدة للسبائك والعملات الذهبية الربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسن نصار، رئيس مجلس إدارة شركة ((بى تى سى))، إنَّ الشركة تسعى لطرح تصميمات جديدة ومبتكرة فى السبائك والعملات الذهبية، وذلك فى الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أنها تمتلك مصفى بطاقة إنتاجية 36 طناً سنوياً.

أضاف ((نصار)) لـ((البورصة))، أن الشركة لديها استثمارات وتتواجد فى العديد من الدول العربية؛ مثل دولة السودان التى تمتلك مصنعاً ومصفى للذهب بها، بينما تتواجد بإنتاجها فى الإمارات والسعودية، كما حرصت على التوسع والاستثمار فى الهند، وتركيا، واليونان منذ نحو عامين.

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ومركز تجارة السبائك ((بى تى سى)) هى الشركة الرائدة فى مجال السبائك، وهى الأولى من نوعها المتخصصة فى إنتاج العملات والسبائك المصنوعة من الذهب والفضة، وتعد من كبرى مصافى المعادن النفيسة فى الشرق الأوسط، كما أنها إحدى الركائز الرئيسية لمجموعة شركات إيجيبت جولد المساهمة والرائدة فى صناعة الذهب والمجوهرات منذ عام 1935.

وتقدم ((بى تى سى)) خدمات متعددة من بينها إتاحة منتجاتها فى أغلفة محكمة الغلق وخدمة الكاش باك، إلى جانب إتاحة أغلفة هدايا متنوعة تناسب المناسبات المختلفة.

أشار إلى أن ((إيجيبت جولد)) لديها مدرسة ((إيجيبت جولد)) وقد شارك بعض من طلابها فى معرض نبيو فى دورته الثالثة، موضحاً أنهم يمثلون مستقبل الصناعة، وقد تم تخريج دفعتين بالفعل من المدرسة، وتشغيل 65% من المتخرجين منها فى مصانع المجموعة.

تابع أن الشركة تتعامل مع 90% من التجار على مستوى الجمهورية، وأن المشاركة فى المعرض جاءت لتعزيز تواجدها مع التجار، مشيراً إلى أنه من المستهدف توسيع قاعدة العملاء فى محافظات الصعيد خلال العام المقبل.

أوضح أن الشركة لديها منفذان أساسيان لـ((بى تى سى)) بجانب 9 منافذ للشركات الشقيقة، مضيفاً أن مشاركة طلاب مدرسة إيجيبت جولد فى معرض نبيو بمنتجاتهم تعد المشاركة الثانية فى المعرض وذلك بهدف التدريب على التعامل المباشر مع الجمهور واكتساب خبرات.