((بى تى سى)) تقدم تصميمات جديدة للسبائك والعملات الذهبية الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حسن نصار، رئيس مجلس إدارة شركة ((بى تى سى))، إنَّ الشركة تسعى لطرح تصميمات جديدة ومبتكرة فى السبائك والعملات الذهبية، وذلك فى الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أنها تمتلك مصفى بطاقة إنتاجية 36 طناً سنوياً.
أضاف ((نصار)) لـ((البورصة))، أن الشركة لديها استثمارات وتتواجد فى العديد من الدول العربية؛ مثل دولة السودان التى تمتلك مصنعاً ومصفى للذهب بها، بينما تتواجد بإنتاجها فى الإمارات والسعودية، كما حرصت على التوسع والاستثمار فى الهند، وتركيا، واليونان منذ نحو عامين.
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ومركز تجارة السبائك ((بى تى سى)) هى الشركة الرائدة فى مجال السبائك، وهى الأولى من نوعها المتخصصة فى إنتاج العملات والسبائك المصنوعة من الذهب والفضة، وتعد من كبرى مصافى المعادن النفيسة فى الشرق الأوسط، كما أنها إحدى الركائز الرئيسية لمجموعة شركات إيجيبت جولد المساهمة والرائدة فى صناعة الذهب والمجوهرات منذ عام 1935.
وتقدم ((بى تى سى)) خدمات متعددة من بينها إتاحة منتجاتها فى أغلفة محكمة الغلق وخدمة الكاش باك، إلى جانب إتاحة أغلفة هدايا متنوعة تناسب المناسبات المختلفة.
أشار إلى أن ((إيجيبت جولد)) لديها مدرسة ((إيجيبت جولد)) وقد شارك بعض من طلابها فى معرض نبيو فى دورته الثالثة، موضحاً أنهم يمثلون مستقبل الصناعة، وقد تم تخريج دفعتين بالفعل من المدرسة، وتشغيل 65% من المتخرجين منها فى مصانع المجموعة.
تابع أن الشركة تتعامل مع 90% من التجار على مستوى الجمهورية، وأن المشاركة فى المعرض جاءت لتعزيز تواجدها مع التجار، مشيراً إلى أنه من المستهدف توسيع قاعدة العملاء فى محافظات الصعيد خلال العام المقبل.
أوضح أن الشركة لديها منفذان أساسيان لـ((بى تى سى)) بجانب 9 منافذ للشركات الشقيقة، مضيفاً أن مشاركة طلاب مدرسة إيجيبت جولد فى معرض نبيو بمنتجاتهم تعد المشاركة الثانية فى المعرض وذلك بهدف التدريب على التعامل المباشر مع الجمهور واكتساب خبرات.
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