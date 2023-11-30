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((هيبة)): الإعلان عن مناطق حرة جديدة الفترة المقبلة

11/30/2023 12:25:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعلن عن مناطق حرة وصناعية خلال الفترة المقبلة، بينها منطقة فى محافظة البحر الأحمر.

وذكر، خلال مشاركته فى قمة صناعة السيارات ((إيجيبت أتوموتيف))، أن خريطة توزيع المناطق الحرة والصناعية جغرافيًا جيدة، وأنه يوجد عدة أنظمة إدارية منها نظام المناطق الحرة المنقسم إلى المناطق العامة التى تتمثل فى المصانع والأنشطة الصناعية والخدمية، والمناطق الخاصة والتى تكون لمصنع بعينها، كما توجد أيضًا المناطق الاستثمارية والمعروفة بالمناطق الصناعية.

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أشار إلى أنه تم التوسع فى تلك المناطق لتشمل وجود أنشطة أخرى غير الصناعية، وتم تقسيمها إلى مناطق خاصة بالمصانع، ومناطق استثمارية أخرى يتواجد بها المبانى الإدارية والوحدات السكنية، ومناطق خاصة بالفنادق والمراكز التجارية، وذلك لمساعدة المستثمرين لمزاولة نشاطه بشكل أسهل.

وأوضح أنه يوجد نحو 16 منطقة فى الوقت الحالى تم افتتاح 5 منها خلال العام الجارى.

وذكر أن النوع الثالث من المناطق الإدارية المتمثلة فى المناطق التكنولوجية ويوجد منها 3 مناطق حاليًا.

ونوه بتفعيل نظام إدارى بها لتشجيع عملية التعدين بمنطقة المثلث الذهبى والممتدة من قناة السويس حتى سفاجا؛ حيث يتواجد بها المحاجر وبعض المناطق الصناعية.

تابع: ((يوجد منطقة حرة وأخرى صناعية فى مدينة قفط بمحافظة قنا)).

وقال ((هيبة))، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعها متميز، إذ يمر بالمجرى الملاحى للقناة 12.5% من إجمالى التجارة العالمية، وتستهدف مصر زيادة تلك النسبة، لذلك تم عقد تحالفات مع الصين للوصول إلى السوق الأوروبى.

وأكد أنها أحد أهم الأنظمة الإدارية الموجودة بمصر، حيث تعمل بقانون خاص وحوافز ومساحات واسعة، وتضم المنطقة مناطق صناعية فى العين السخنة والإسماعيلية وتربط البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث تصل مساحتها إلى 446 ألف كيلو متر مربع.

وكشف ((هيبة))، أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيتم تفعيل نظام ((رورو)) مع أوروبا لتسهيل عملية تدفق وتداول قطع غيار السيارات بين مصر وأوروبا.

وقال إنه من المستهدف تفعيل الرورو بين مصر وتركيا، وفتح المناقشات مرة أخرى بعدما تم إغلاقها فى فترة ماضية، وذلك ليتم الربط بصناعة السيارات العالمية.

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