30.5 مليار جنيه إيرادات شركات الإنتاج الحربي في 2022-2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ إجمالي إيرادات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي 30.5 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 26.7 مليار جنيه في 2021-2022، بمعدل نمو 14%.
وترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، لعرض الحساب الختامي عن العام المالي 2022-2023.
موضوعات متعلقة
((هيبة)): الإعلان عن مناطق حرة جديدة الفترة المقبلة الارتفاعات السعرية للمواد العازلة تدفع شركات العقارات للبحث عن تعاقدات طويلة الأجل ((تكنو فريم)) للألومنيوم تنشئ مصنعًا بالعاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون جنيه
واستعرض الوزير معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، وفي الختام تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة.
MENAFN30112023000202011048ID1107512885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.