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30.5 مليار جنيه إيرادات شركات الإنتاج الحربي في 2022-2023

11/30/2023 12:25:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغ إجمالي إيرادات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي 30.5 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 26.7 مليار جنيه في 2021-2022، بمعدل نمو 14%.

وترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، لعرض الحساب الختامي عن العام المالي 2022-2023.

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واستعرض الوزير معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، وفي الختام تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة.

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