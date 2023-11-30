30.5 مليار جنيه إيرادات شركات الإنتاج الحربي في 2022-2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي إيرادات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي 30.5 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 26.7 مليار جنيه في 2021-2022، بمعدل نمو 14%.

وترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، لعرض الحساب الختامي عن العام المالي 2022-2023.

موضوعات((هيبة)): الإعلان عن مناطق حرة جديدة الفترة المقبلة الارتفاعات السعرية للمواد العازلة تدفع شركات العقارات للبحث عن تعاقدات طويلة الأجل ((تكنو فريم)) للألومنيوم تنشئ مصنعًا بالعاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون جنيه

واستعرض الوزير معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، وفي الختام تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة.