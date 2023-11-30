غدا.. وضع حجر أساس مجمع ميديا الصناعي باستثمارات 105 ملايين دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يضع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، غدا الخميس، حجر الأساس للمجمع الصناعي الجديد لشركة ميديا، بمدينة السادات، باستثمارات تصل إلى 105 ملايين دولار.
وحصلت شركة ميديا على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإسراع عملية الحصول على التراخيص المطلوبة طالما استوفى المستثمر الشروط اللازمة والتي تضمن مواعيد محددة لضخ الاستثمارات وتشغيل أيدي عاملة مصرية والعديد من اشتراطات جودة الاستثمار الأجنبي في مصر.
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ويعد المجمع الصناعي المرتقب، ثالث المجمعات الصناعية للشركة في مصر، والتي بدأت استثماراتها في السوق المصري منذ عام 2010 في شركة ميراكو، وبدأت منذ بداية عام 2020 في التوسع بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج منتجات منزلية متعددة تحت العلامة التجارية ميديا وتوشيبا.
جدير بالذكر، أن المجمع الصناعي الجديد بمدينة السادات على مساحة 220 ألف متر، ويهدف إلى تصنيع متكامل لعدة منتجات من الأجهزة المنزلية، باستثمارات تصل إلى 105 ملايين دولار؛ لتصل إجمالي استثمارات الشركة في مصر بنحو 247 مليون دولار.
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MENAFN30112023000202011048ID1107512884
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