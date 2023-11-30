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غدا.. وضع حجر أساس مجمع ميديا الصناعي باستثمارات 105 ملايين دولار

11/30/2023 12:25:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يضع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، غدا الخميس، حجر الأساس للمجمع الصناعي الجديد لشركة ميديا، بمدينة السادات، باستثمارات تصل إلى 105 ملايين دولار.

وحصلت شركة ميديا على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإسراع عملية الحصول على التراخيص المطلوبة طالما استوفى المستثمر الشروط اللازمة والتي تضمن مواعيد محددة لضخ الاستثمارات وتشغيل أيدي عاملة مصرية والعديد من اشتراطات جودة الاستثمار الأجنبي في مصر.

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ويعد المجمع الصناعي المرتقب، ثالث المجمعات الصناعية للشركة في مصر، والتي بدأت استثماراتها في السوق المصري منذ عام 2010 في شركة ميراكو، وبدأت منذ بداية عام 2020 في التوسع بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج منتجات منزلية متعددة تحت العلامة التجارية ميديا وتوشيبا.

جدير بالذكر، أن المجمع الصناعي الجديد بمدينة السادات على مساحة 220 ألف متر، ويهدف إلى تصنيع متكامل لعدة منتجات من الأجهزة المنزلية، باستثمارات تصل إلى 105 ملايين دولار؛ لتصل إجمالي استثمارات الشركة في مصر بنحو 247 مليون دولار.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107512884

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