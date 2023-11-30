التخطيط القومي وتنمية الصعيد يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي على أهمية رسم خريطة للتنمية في الصعيد للوقوف على التشابكات القطاعية من أجل الوصول إلى رؤية تنموية شاملة للنهوض بأقاليم الصعيد.

ووقع معهد التخطيط القومي بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لتعزيز سبل ومجالات التعاون بين المؤسستين والاستفادة من إمكانات وخبرات المعهد لدعم أنشطة الهيئة في مجالات عدة.

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وأوضح العربي، أن هيئة تنمية الصعيد لعبت دوراً هاماً في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، أخذاً في الاعتبار المزايا التنافسية لكل محافظة من محافظاته، وبما يلبي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في قرى الصعيد، ودعم تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بهدف دفع خطط التنمية في الصعيد، بما يُسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة هناك.

وأكد استعداد المعهد لتسخير كافة إمكانياته لتفعيل وتنفيذ هذا التعاون الفعال مع الهيئة، بما يمتلكه من مراكز علمية متخصصة، ومن بينها مركز التنمية الإقليمية المعنى بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أشار شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى الاستفادة مما يمتلكه المعهد من خبرات علمية ومهنية مثمرة تؤهله لعقد شراكات فعالة، باعتباره مؤسسة علمية وبحثية عريقة تمتلك الكثير من الخبرات والكوادر العلمية والبحثية المتميزة.

وأعرب عن تطلعه لتفعيل هذا التعاون، خاصةً فيما يتعلق بدراسة الفرص الاستثمارية في الصعيد ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص بما يُعظم العائد على الاستثمار ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ووضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتنفيذ مشروعات تحقق عائدا تنمويا مرتفعا ونسب تشغيل عالية.

ووفقاً للبروتوكول تتضمن مجالات التعاون إعداد دراسات لتقييم المشروعات القائمة، واقتراح الإجراءات التقويمية، وتطوير نماذج أعمال لإدارة المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالهيئة، إلى جانب توفير الدعم الفني للعاملين بالهيئة في المشروعات المرتبطة بمجالات التخطيط والتنمية، وكذلك المشاركة في عقد الندوات والفاعليات لرفع الوعي المجتمعي بمحافظات الصعيد، وإتاحة الفرصة للعاملين بالهيئة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالمعهد.

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