((موبكو)) للأسمدة تصدر 72% من إنتاجها أول 9 أشهر فى العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت نتائج أعمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” عن الشهور التسعة الأولى من العام الحالى توجيه 72% من إنتاجها إلى التصدير.
وبلغت حصيلة صادرات“موبكو” 9.6 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
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وانخفضت المبيعات المحلية إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.
ونمت مبيعات“موبكو” خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 14% لتسجل 12.1 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار مبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 لتسهم بنحو 91.4% من إجمالى مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها.
وارتفع إجمالى مبيعات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، إلى 13.24 مليار جنيه، مقابل 12.34 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وزادت مبيعات الأمونيا أيضاً إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بعد أن كانت 849.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 3.3%، على أساس سنوى لتسجل صافى ربح بلغ 5.22 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 5.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وسجلت فروق العملات الأجنبية بنهاية سبتمبر 2023 نحو 22.3 مليار جنيه، مقابل 16.06 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بنسبة زيادة تخطت 39%.
وأسهمت الشركة فى تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراء داخل المنطقة الحرة بدمياط، برأسمال مليون دولار؛ حيث تسهم بنسبة 20%، بالشراكة مع الشركة القابضة الكيماوية، وسكاتك النرويجية.
وترى بحوث ((النعيم لتداول الأوراق المالية))، إن نتائج أعمال ((موبكو)) تتأثر إيجابياً بارتفاع أسعار اليوريا، وزيادة معدلات التصدير، والتوسعات التى تقوم بها الشركة بقيمة 750 مليون دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتى ستفيد المساهمين فى الشركة على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن التحديات التى تواجه الشركة تتمثل فى زيادة إمدادات اليوريا عالمياً عن حدها؛ حيث تتأثر هوامش ربح الشركة بشكل مباشر بأسعار المنتجات، والقفزات فى أسعار الغاز الخام المستخدم فى الإنتاج، بالإضافة إلى مخاطر وأضرار عمليات تصنيع الأمونيا، والتى تمثل عقبة للشركة؛ حيث واجهت من قبل توقفاً فى عملياتها نتيحة بعض المشاكل المحلية.
وأكدت ((بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية)) الدور الذى لعبته أرباح فروق العملة، فى دعم ربحية الشركة خلال نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى؛ حيث ارتفعت الإيرادات من مبيعات التصدير بواقع 19% على أساس سنوى، بينما انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 13% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.
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