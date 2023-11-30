((موبكو)) للأسمدة تصدر 72% من إنتاجها أول 9 أشهر فى العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت نتائج أعمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” عن الشهور التسعة الأولى من العام الحالى توجيه 72% من إنتاجها إلى التصدير.

وبلغت حصيلة صادرات“موبكو” 9.6 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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وانخفضت المبيعات المحلية إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.

ونمت مبيعات“موبكو” خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 14% لتسجل 12.1 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار مبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 لتسهم بنحو 91.4% من إجمالى مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها.

وارتفع إجمالى مبيعات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، إلى 13.24 مليار جنيه، مقابل 12.34 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وزادت مبيعات الأمونيا أيضاً إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بعد أن كانت 849.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 3.3%، على أساس سنوى لتسجل صافى ربح بلغ 5.22 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 5.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وسجلت فروق العملات الأجنبية بنهاية سبتمبر 2023 نحو 22.3 مليار جنيه، مقابل 16.06 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بنسبة زيادة تخطت 39%.

وأسهمت الشركة فى تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراء داخل المنطقة الحرة بدمياط، برأسمال مليون دولار؛ حيث تسهم بنسبة 20%، بالشراكة مع الشركة القابضة الكيماوية، وسكاتك النرويجية.

وترى بحوث ((النعيم لتداول الأوراق المالية))، إن نتائج أعمال ((موبكو)) تتأثر إيجابياً بارتفاع أسعار اليوريا، وزيادة معدلات التصدير، والتوسعات التى تقوم بها الشركة بقيمة 750 مليون دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتى ستفيد المساهمين فى الشركة على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن التحديات التى تواجه الشركة تتمثل فى زيادة إمدادات اليوريا عالمياً عن حدها؛ حيث تتأثر هوامش ربح الشركة بشكل مباشر بأسعار المنتجات، والقفزات فى أسعار الغاز الخام المستخدم فى الإنتاج، بالإضافة إلى مخاطر وأضرار عمليات تصنيع الأمونيا، والتى تمثل عقبة للشركة؛ حيث واجهت من قبل توقفاً فى عملياتها نتيحة بعض المشاكل المحلية.

وأكدت ((بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية)) الدور الذى لعبته أرباح فروق العملة، فى دعم ربحية الشركة خلال نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى؛ حيث ارتفعت الإيرادات من مبيعات التصدير بواقع 19% على أساس سنوى، بينما انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 13% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.