34 مليون دولار صادرات الكيماويات المصرية للسوق النيجيرى العام الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى السوق النيجيرى نحو 34 مليون دولارخلال العام الماضى 2022.

أضاف ((مجيد))، فى بيان للمجلس، أن أهم القطاعات المصدرة للسوق النيجيرى تتمثل فى منتجات الكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة، إضافة إلى اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار وكذلك منتجات المطاط.

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فى سياق متصل، نوه ((مجيد)) بمشاركة 14 شركة مصرية بجناح مصرى على هامش معرض بيوتى ويست أفريقيا المقام بدولة نيجيريا خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الحالى.

أضاف ((مجيد))، أن الجناح المصرى تم تنظيمه بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وبمساحة 204 أمتار مربعة فى قطاعات المنظفات ومستحضرات التجميل، الكيماويات الوسيطة والمواد المساعدة والعبوات.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة مصر فى المعرض عدداً من اللقاءات الثنائية للشركات المصرية المشاركة مع الجانب النيجير من خلال مكتب التمثيل التجارى المصرى، فضلاً عن إعداد الدراسات التسويقية الخاصة بالسوق النيجيرى.