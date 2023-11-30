34 مليون دولار صادرات الكيماويات المصرية للسوق النيجيرى العام الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى السوق النيجيرى نحو 34 مليون دولارخلال العام الماضى 2022.
أضاف ((مجيد))، فى بيان للمجلس، أن أهم القطاعات المصدرة للسوق النيجيرى تتمثل فى منتجات الكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة، إضافة إلى اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار وكذلك منتجات المطاط.
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فى سياق متصل، نوه ((مجيد)) بمشاركة 14 شركة مصرية بجناح مصرى على هامش معرض بيوتى ويست أفريقيا المقام بدولة نيجيريا خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الحالى.
أضاف ((مجيد))، أن الجناح المصرى تم تنظيمه بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وبمساحة 204 أمتار مربعة فى قطاعات المنظفات ومستحضرات التجميل، الكيماويات الوسيطة والمواد المساعدة والعبوات.
ومن المقرر أن تتضمن مشاركة مصر فى المعرض عدداً من اللقاءات الثنائية للشركات المصرية المشاركة مع الجانب النيجير من خلال مكتب التمثيل التجارى المصرى، فضلاً عن إعداد الدراسات التسويقية الخاصة بالسوق النيجيرى.
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