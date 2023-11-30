رئيس غرفة القاهرة يبحث مع سفير بيرو زيادة التعاون التجاري والاستثماري

MENAFN - Al-Borsa News) بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية مع خوسيه خيسوس سفير جمهورية بيرو لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك .

جاء ذلك في حضور شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة ، وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وبيرو خلال المرحلة القادمة من خلال زيادة التعاون بين غرفة القاهرة وسفارة بيرو ، مؤكدين علي أهمية عقد لقاءً موسعًا يتم تحديده في الفترة القادمة بمقر غرفة القاهرة مع الغرفة التجارية في بيرو ؛ لمناقشة سُبل التعاون علي أرض الواقع بين ممثلي الغرفتين في القطاعات المختلفة.

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وقال أيمن العشري إن الغرفة علي كامل الاستعداد لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في بيرو في كافة المجالات.

وطالب سفير بيرو بضرورة تحديد احتياجات السوق في بيرو والقطاعات التي من الممكن التعاون من خلالها حتي تكون اللقاءات القادمة ذات جدوي ومفيدة للبلدين ، وهو ما يُحتم علينا توفير كافة البيانات الممكنة عن سوقي البلدين بحيث يستطيع الطرف الآخر الاستفادة منها بشكل جيد.

ونَوْهَ رئيس غرفة القاهرة إلى وجود مميزات بالسوق المصري يمكن لرجال الأعمال في بيرو الاستفادة منها مثل الفرص الاستثمارية في المشروعات المختلفة ، وكذلك السلع المصرية المتوفرة في الأنشطة المختلفة في ظل الطفرة التنموية التي تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة علي كافة الأصعدة ، والتي تُشجع المستثمرين والمصدرين من الدول المختلفة لدخول السوق المصري والاستثمار به والاستفادة من السلع المصرية في تلبية احتياجات سوقهم .

وخَتَم“العشري” حديثه :“نحن جاهزين تمامًا لزيادة التعاون بما يحقق طفرة لصالح اقتصاد البلدين”

من جانبه أكد سفير بيرو علي العلاقات الطيبة مع مصر والتي تحتم علي الجانبين السعي لزيادة العلاقات التجارية المشتركة ، وأن زيارته لغرفة القاهرة هدفها دعم العلاقات الاقتصادية مقترحًا تنظيم اجتماع بين منتسبي غرفة القاهرة وغرفة بيرو بمقر غرفة القاهرة، يتم الاتفاق علي موعده من أجل بحث سبل التعاون في المرحلة القادمة، خاصة أن غرفة القاهرة معروفة بحجمها وثِقَلها علي الصعيد الاقتصادي مع حضور بعض الجهات المعنية.

وأضاف السفير إن بلاده تتميز بكثيرًا من الثروات منها“الزراعة – التعدين – الثروة السمكية” وغيرها من الثروات ، بجانب أنها من أكبر مُصدري الذهب والفضة والنحاس ، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة القادمة.

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