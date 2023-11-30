هواوى تنظم المؤتمر الأول للتحول الرقمى لقطاع الطاقة فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت“هواوى” المؤتمر الأول للتحول الرقمى لقطاع الطاقة فى مصر، تحت عنوان“تسريع التحول الرقمى لقطاع الطاقة فى مصر”.

وركز المؤتمر على مناقشة ثلاثة محاور لتأسيس بنية تحتية أكثر موثوقية وكفاءة لإمدادات الطاقة، وذلك فى ضوء التحديات التى يواجهها قطاع الطاقة فى مصر، بما فى ذلك فقد الطاقة أثناء مرحلة النقل والتوزيع، وكفاءة العمليات والصيانة (O&M) وانقطاع التيار الكهربائى المتكرر وغيرها من التحديات.

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وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سعى الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة، الأمر الذى يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع: يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة دائما إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى لجميع أعمال المشروعات التى يقوم بها القطاع لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

واشار شاكر إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وأوضح ديفيد صن الرئيس التنفيذى لوحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية فى هواوى، أن نموذج التحول الرقمى 33 المُبتكر، يتضمن تغييرات فى سلسلة الإنتاج بما فى ذلك (الوعى والتنظيم والموهبة)، كما يشمل أيضاً سبل تحقيق قفزات فى الإنتاجية باستخدام (الحوسبة، والنقل، والقدرات الرقمية)، بالإضافة إلى الابتكار ثلاثى الأبعاد (بنية متقدمة والنماذج والنظم الإيكولوجية).

وأضاف صن:“تعد البنية التحتية للحوسبة المدعومة بالتقنيات التكنولوجية المتقدمة ضرورة لتحقيق المكاسب الرقمية وتمكين الذكاء الاصطناعى، مع مراعاة الكفاءة المتواصلة لشبكات الاتصالات”.

وقال كولين هو، الرئيس الإقليمى لمجموعة أعمال هواوى إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات والحوسبة هواوى شمال إفريقيا:“نحن سعداء بما حققناه فى مصر خلال الـ23 عاماً الماضية، وندرك أيضاً التحديات، وبالتعاون مع شركائنا، سنواصل تحويل هذه التحديات إلى فرص للمساهمة فى جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة واستدامة”.