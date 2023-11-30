هواوى تنظم المؤتمر الأول للتحول الرقمى لقطاع الطاقة فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نظمت“هواوى” المؤتمر الأول للتحول الرقمى لقطاع الطاقة فى مصر، تحت عنوان“تسريع التحول الرقمى لقطاع الطاقة فى مصر”.
وركز المؤتمر على مناقشة ثلاثة محاور لتأسيس بنية تحتية أكثر موثوقية وكفاءة لإمدادات الطاقة، وذلك فى ضوء التحديات التى يواجهها قطاع الطاقة فى مصر، بما فى ذلك فقد الطاقة أثناء مرحلة النقل والتوزيع، وكفاءة العمليات والصيانة (O&M) وانقطاع التيار الكهربائى المتكرر وغيرها من التحديات.
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وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سعى الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة، الأمر الذى يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030.
وتابع: يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة دائما إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى لجميع أعمال المشروعات التى يقوم بها القطاع لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
واشار شاكر إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
وأوضح ديفيد صن الرئيس التنفيذى لوحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية فى هواوى، أن نموذج التحول الرقمى 33 المُبتكر، يتضمن تغييرات فى سلسلة الإنتاج بما فى ذلك (الوعى والتنظيم والموهبة)، كما يشمل أيضاً سبل تحقيق قفزات فى الإنتاجية باستخدام (الحوسبة، والنقل، والقدرات الرقمية)، بالإضافة إلى الابتكار ثلاثى الأبعاد (بنية متقدمة والنماذج والنظم الإيكولوجية).
وأضاف صن:“تعد البنية التحتية للحوسبة المدعومة بالتقنيات التكنولوجية المتقدمة ضرورة لتحقيق المكاسب الرقمية وتمكين الذكاء الاصطناعى، مع مراعاة الكفاءة المتواصلة لشبكات الاتصالات”.
وقال كولين هو، الرئيس الإقليمى لمجموعة أعمال هواوى إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات والحوسبة هواوى شمال إفريقيا:“نحن سعداء بما حققناه فى مصر خلال الـ23 عاماً الماضية، وندرك أيضاً التحديات، وبالتعاون مع شركائنا، سنواصل تحويل هذه التحديات إلى فرص للمساهمة فى جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة واستدامة”.
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