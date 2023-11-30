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((المنصور)) تكشف فرص تطوير صناعة السيارات خلال قمة إيجيبت أوتوموتيف

11/30/2023 12:24:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((أرورا)): لا بد من الاستفادة من تجربتى المغرب والهند لبناء قاعدة تصديرية

قال انكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة المنصور للسيارات، إن الوقت الحالى يشهد العديد من التحديات بقطاع صناعة السيارات.

أوضح خلال مشاركته بقمة سوق السيارات ((إيجيبت أوتوموتيف))، أن جميع الآراء التى طرحت خلال جلسات القمة تعبر عن توافر العديد من الحلول لدى الجميع من أجل تحقيق مساعى توطين الصناعة محلياًوالاستفادة من الحوافز المقدمة من الحكومة المصرية للمصنعين.

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يرى أن استراتيجية صناعة السيارات المطروحة حالياً ليست إلا برنامجًا لتحفيز توطين الصناعة، مطالبًا ببناء بيئة محلية للتصدير، والاستفادة من تجربة المغرب، بالإضافة إلى تجربة الهند حيث إنها السوق الثالث عالميًا فى إنتاج السيارات، وتصدر بنحو 20 مليار دولار.

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أضاف أنه يجب التركيز على توفير برنامج يكون فى متناول الجميع، وتنعكس آثاره على زيادة الطلب بجانب جذب استثمارات اجنبية، وزيادة الطاقات الإنتاجية المحلية.

وتطرق إلى تجربة المغرب، حيث إنه اتجه لتصنيع السيارات الملاكى، وتصديرها للدول الأوروبية، وأصبح يُصنع للعديد من الشركات بنسبة مكون محلى تصل إلى 60%، ويتطلعون حالياً لتحقيق 12 مليار دولار بمبيعات خلال 2025، فضلاً عن مساعيهم لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتابع: إن الدعم الحكومى المصرى ضرورى لتنظيم تصنيع السيارات ومكوناتها بجانب المبادرات الأخرى الداعمة لزيادة الطلب، لافتًا إلى أن التركيز على الطلب المحلى الذى سوف يؤدى إلى تطوير واستدامة تدفقات الطلب المستمر، والتحول تدريجيًا لتصبح مصر مركزًا إقليميًا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للتصدير لأفريقيا.

أشار ((أرورا)) إلى أنه يجب أن يكون العمل وفقًا لاستراتيجية يتم تنفيذها، حتى يتم تطوير وتنمية صناعة السيارات، مضيفًا أن الحرب الروسية وانتشار فيروس كورونا أثرا على الصناعات بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

أوضح أن غياب العمل وفقًا للبرامج الجديدة للصناعة يمثل أبرز التحديات، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة ومدى استغلالها لتصبح فى صالح تحقيق الاستدامة فى الأسواق المحلية، ومراعاة الطلب لتلبية احتياجات السوق المحلى، مطالبًا بضرورة فهم احتياجات السوق وحماية المُصنع المحلى بالمراحل الأولية على مستوى (الصناعات المغذية، أو التجميع) لتحقيق حلم توطين الصناعة.

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