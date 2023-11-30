الجمارك تسهل عمليات وصول المساعدات إلى غزة

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قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك غرفة عمليات دائمة بالمصلحة تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تعرقل مسار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعامل مع ((حالة حرب)) ومن ثم لا يتم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يعكس حرص مصر المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها.
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