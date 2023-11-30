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الجمارك تسهل عمليات وصول المساعدات إلى غزة

11/30/2023 12:24:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك هبوعليم يفجر مفاجأة حول خسائر إسرائيل بسبب الحرب فيديو..“الجمارك” تكشف قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ وأنواعها صالح ناصر: دورة الصعود بالبورصة مستمرة والتصحيح في الأجل القصير مؤقت

قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك غرفة عمليات دائمة بالمصلحة تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تعرقل مسار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعامل مع ((حالة حرب)) ومن ثم لا يتم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يعكس حرص مصر المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها.

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