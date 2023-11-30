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أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

11/30/2023 12:24:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق صدور البيانات الأسبوعية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، قبل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة“أوبك +” يوم غد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم فبراير (الأكثر نشاطاً) بنسبة 1.91% إلى 81.40 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت القاهرة.

موضوعات متعلقة أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر وكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.13% إلى 76.51 دولار للبرميل.

وأوضح هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة“إن إس تريدنج” التابعة لـ”نيسان سيكيورتيز” في تصريح لوكالة“رويترز”، أن جميع الأنظار تتجه إلى سياسة الإنتاج الخاصة بمنظمة“أوبك +” وتوقعات الطلب مع اقتراب نهاية العام، ومن المتوقع أن يتداول سعر خام“نايمكس” قرب 76 دولاراً للبرميل بهامش تغير يبلغ 5 دولارات لفترة من الزمن، ما لم تقرر المنظمة خفض الإنتاج بشكل كبير.

وأوضحت تقديرات معهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 817 ألف برميل، فيما انخفضت مخزونات البنزين 898 ألف برميل خلال نفس الفترة، على أن تُصدر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107512876

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