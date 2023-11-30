أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق صدور البيانات الأسبوعية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، قبل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة“أوبك +” يوم غد.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم فبراير (الأكثر نشاطاً) بنسبة 1.91% إلى 81.40 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت القاهرة.
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.13% إلى 76.51 دولار للبرميل.
وأوضح هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة“إن إس تريدنج” التابعة لـ”نيسان سيكيورتيز” في تصريح لوكالة“رويترز”، أن جميع الأنظار تتجه إلى سياسة الإنتاج الخاصة بمنظمة“أوبك +” وتوقعات الطلب مع اقتراب نهاية العام، ومن المتوقع أن يتداول سعر خام“نايمكس” قرب 76 دولاراً للبرميل بهامش تغير يبلغ 5 دولارات لفترة من الزمن، ما لم تقرر المنظمة خفض الإنتاج بشكل كبير.
وأوضحت تقديرات معهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 817 ألف برميل، فيما انخفضت مخزونات البنزين 898 ألف برميل خلال نفس الفترة، على أن تُصدر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107512876
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