-->

Thursday, 30 November 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنتاج تويوتا العالمي يرتفع لأكثر من مليون سيارة خلال أكتوبر

11/30/2023 12:24:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت“تويوتا موتور” ارتفاع إنتاجها العالمي ومبيعاتها من السيارات خلال أكتوبر، بدعم من الطلب القوي على مركباتها في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وارتفع إنتاج صانعة السيارات اليابانية – بما يشمل الوحدات التابعة“دايهاتسو موتور” و”هينو موتورز” – حول العالم بنسبة 12% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 1.035 مليون وحدة، وهو مستوى قياسي بالنسبة لشهر أكتوبر.

موضوعات متعلقة “إيجيبت أوتوموتيف”.. جهود حكومية حثيثة لدعم توطين صناعة السيارات ((المنصور)) تكشف فرص تطوير صناعة السيارات خلال قمة إيجيبت أوتوموتيف ((جنرال موتورز)) تعتمد على مكون محلى يصل لـ60% بمصانعها فى مصر

كما ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 5.6% خلال أكتوبر لتصل إلى 970.313 ألف وحدة، منها 190.835 ألف سيارة مبيعة في اليابان.

وخلال العشرة أشهر الأولى، باعت أكبر شركات لصناعة السيارات في العالم – بما يشمل علامتها التجارية الفخمة“لكزس” – من حيث المبيعات أكثر من 8.46 مليون مركبة.

وباعت الشركة 9357 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات فقط حول العالم خلال أكتوبر، وخفضت“تويوتا” مستهدفها لمبيعات السيارات الكهربائية للعام المالي الحالي إلى 123 ألف سيارة من 202 ألف.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107512875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث