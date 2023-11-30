إنتاج تويوتا العالمي يرتفع لأكثر من مليون سيارة خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“تويوتا موتور” ارتفاع إنتاجها العالمي ومبيعاتها من السيارات خلال أكتوبر، بدعم من الطلب القوي على مركباتها في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وارتفع إنتاج صانعة السيارات اليابانية – بما يشمل الوحدات التابعة“دايهاتسو موتور” و”هينو موتورز” – حول العالم بنسبة 12% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 1.035 مليون وحدة، وهو مستوى قياسي بالنسبة لشهر أكتوبر.
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كما ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 5.6% خلال أكتوبر لتصل إلى 970.313 ألف وحدة، منها 190.835 ألف سيارة مبيعة في اليابان.
وخلال العشرة أشهر الأولى، باعت أكبر شركات لصناعة السيارات في العالم – بما يشمل علامتها التجارية الفخمة“لكزس” – من حيث المبيعات أكثر من 8.46 مليون مركبة.
وباعت الشركة 9357 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات فقط حول العالم خلال أكتوبر، وخفضت“تويوتا” مستهدفها لمبيعات السيارات الكهربائية للعام المالي الحالي إلى 123 ألف سيارة من 202 ألف.
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MENAFN30112023000202011048ID1107512875
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