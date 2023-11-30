إنتاج تويوتا العالمي يرتفع لأكثر من مليون سيارة خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“تويوتا موتور” ارتفاع إنتاجها العالمي ومبيعاتها من السيارات خلال أكتوبر، بدعم من الطلب القوي على مركباتها في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وارتفع إنتاج صانعة السيارات اليابانية – بما يشمل الوحدات التابعة“دايهاتسو موتور” و”هينو موتورز” – حول العالم بنسبة 12% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 1.035 مليون وحدة، وهو مستوى قياسي بالنسبة لشهر أكتوبر.

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كما ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 5.6% خلال أكتوبر لتصل إلى 970.313 ألف وحدة، منها 190.835 ألف سيارة مبيعة في اليابان.

وخلال العشرة أشهر الأولى، باعت أكبر شركات لصناعة السيارات في العالم – بما يشمل علامتها التجارية الفخمة“لكزس” – من حيث المبيعات أكثر من 8.46 مليون مركبة.

وباعت الشركة 9357 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات فقط حول العالم خلال أكتوبر، وخفضت“تويوتا” مستهدفها لمبيعات السيارات الكهربائية للعام المالي الحالي إلى 123 ألف سيارة من 202 ألف.

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