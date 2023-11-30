ملياردير أمريكي: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع بيل أكمان مؤسس“بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت”، التي تدير أصولاً بقيمة 17 مليار دولار، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في وقت أقرب مما تتوقع الأسواق.
وأوضح الملياردير المستثمر، أن خفض الفائدة الأمريكية قد يحدث في الربع الأول من عام 2024، وذلك خلال تصريحاته في برنامج مع ديفيد روبنشتاين والتي نقلتها“بلومبرج”.
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وأضاف قائلاً: ما يحدث هو أن معدل الفائدة الحقيقي، الذي يؤثر على الاقتصاد، يستمر في الارتفاع مع انخفاض التضخم، وأنه إذا ثبت الفيدرالي الأمريكي الفائدة في نطاق 5.5% تقريبًا عندما تكون اتجاهات التضخم عند أقل من 3%، فهذا يعني معدل فائدة حقيقي مرتفعاً للغاية.
وأشار إلى أنه غير مقتنع بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ما يسمى الهبوط الناعم وهو السيناريو الذي يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون التسبب في حدوث ركود، وأنه يعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا لحدوث هبوط حاد إذا لم يبدأ البنك في خفض الفائدة قريبًا.
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MENAFN30112023000202011048ID1107512874
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