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المملكة تشتري أسهم الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.7 مليار ريال

11/30/2023 12:24:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يمتلكها رئيس مجلس إدارة الأمير الوليد بن طلال في سيتي جروب، بقيمة إجمالية تبلغ 1.69 مليار ريال (449.57 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه بذلك ترتفع حصتها في سيتي جروب من 1.63% إلى 2.2%، مشيرةً إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من مصادر الشركة الداخلية.

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وذكرت أنه تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية، حيث تعد الصفقة ضمن نشاط أعمال الشركة الطبيعي.

وبيّنت أن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة يعتبر طرفاً ذا علاقة.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107512873

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