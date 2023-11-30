المملكة تشتري أسهم الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.7 مليار ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يمتلكها رئيس مجلس إدارة الأمير الوليد بن طلال في سيتي جروب، بقيمة إجمالية تبلغ 1.69 مليار ريال (449.57 مليون دولار).
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه بذلك ترتفع حصتها في سيتي جروب من 1.63% إلى 2.2%، مشيرةً إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من مصادر الشركة الداخلية.
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وذكرت أنه تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية، حيث تعد الصفقة ضمن نشاط أعمال الشركة الطبيعي.
وبيّنت أن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة يعتبر طرفاً ذا علاقة.
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MENAFN30112023000202011048ID1107512873
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