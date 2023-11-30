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الاستثمارات العامة يستحوذ على 10% من مطار هيثرو البريطاني

11/30/2023 12:24:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس اي لشراء حصة تبلغ 10% من شركة إف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو.

ووفقا لبيان الصندوق، فإنه بموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10% من إف جي بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15% من إف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.

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وأشار إلى أن الصفقة تخضع لشروط محددة تتضمن حقوق الأولوية للشراء وحقوق المشاركة في البيع التي يمكن ممارستها من قبل المساهمين الحاليين في شركة إف جي بي توبكو، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءات الشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية.

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وبين الصندوق، أنه يتطلع إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو الذي يُعتبر من أهم مطارات العالم حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية.

وأضاف أن استثماره في مطار هيثرو يتماشى مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.

وقالت شركة فيروفيال الإسبانية في بيان لها، إن بيع حصتها البالغة 25% في شركة إف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو، إلى كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرديان الفرنسية سيكون مقابل 2.37 مليار جنيه إسترليني (3.01 مليار دولار).

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107512872

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