الاستثمارات العامة يستحوذ على 10% من مطار هيثرو البريطاني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس اي لشراء حصة تبلغ 10% من شركة إف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو.
ووفقا لبيان الصندوق، فإنه بموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10% من إف جي بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15% من إف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.
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وأشار إلى أن الصفقة تخضع لشروط محددة تتضمن حقوق الأولوية للشراء وحقوق المشاركة في البيع التي يمكن ممارستها من قبل المساهمين الحاليين في شركة إف جي بي توبكو، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءات الشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية. اقرأ أيضا: صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على أكبر شركتي حديد في السعودية
وبين الصندوق، أنه يتطلع إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو الذي يُعتبر من أهم مطارات العالم حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية.
وأضاف أن استثماره في مطار هيثرو يتماشى مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.
وقالت شركة فيروفيال الإسبانية في بيان لها، إن بيع حصتها البالغة 25% في شركة إف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو، إلى كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرديان الفرنسية سيكون مقابل 2.37 مليار جنيه إسترليني (3.01 مليار دولار).
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107512872
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