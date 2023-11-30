الأسهم اليابانية تتراجع مع استمرار ارتفاع قيمة الين

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت الأسهم اليابانية إلى الانخفاض في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تراجع معنويات المستثمرين إزاء صعود قيمة الين، عقب تصريحات لمسؤول بالمصرف المركزي حول توقيت البدء في تشديد السياسة النقدية.

وعند الإغلاق، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.26% إلى 33321 نقطة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.51% إلى 2364 نقطة.

موضوعاتأسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر وكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

وأوضح“شوتارو ياسودا” محلل الأسواق لدى معهد“توكاي طوكيو” للبحوث، إن مؤشر“نيكي” حقق بعض المكاسب خلال الجلسة بدعم من شراء المستثمرين للأسهم ذات الثقل بسعر منخفض بعد تراجعها الأسبوع الماضي، لكن غالبية الأسهم انخفضت بنهاية التداولات وسط انخفاض المعنويات إثر ارتفاع قيمة الين، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وقال“سيجي أداتشي” عضو مجلس إدارة بنك اليابان في تصريحات صحفية اليوم، إن مناقشة إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة أمراً سابق لأوانه، وقد يستغرق الأمر فترة طويلة من العام القادم لمعرفة ما إذا كانت الأجور سوف ترتفع بالدرجة الكافية لإنهاء التدابير النقدية شديدة التيسير.

وانخفضت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.27% إلى 147.07 ين في تمام الساعة 08:56 صباحاً بتوقيت القاهرة، وهو أعلى مستوى لقيمة الين منذ 12 من سبتمبر الماضي.

Source: