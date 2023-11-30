الأسهم اليابانية تتراجع مع استمرار ارتفاع قيمة الين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت الأسهم اليابانية إلى الانخفاض في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تراجع معنويات المستثمرين إزاء صعود قيمة الين، عقب تصريحات لمسؤول بالمصرف المركزي حول توقيت البدء في تشديد السياسة النقدية.
وعند الإغلاق، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.26% إلى 33321 نقطة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.51% إلى 2364 نقطة.
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وأوضح“شوتارو ياسودا” محلل الأسواق لدى معهد“توكاي طوكيو” للبحوث، إن مؤشر“نيكي” حقق بعض المكاسب خلال الجلسة بدعم من شراء المستثمرين للأسهم ذات الثقل بسعر منخفض بعد تراجعها الأسبوع الماضي، لكن غالبية الأسهم انخفضت بنهاية التداولات وسط انخفاض المعنويات إثر ارتفاع قيمة الين، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وقال“سيجي أداتشي” عضو مجلس إدارة بنك اليابان في تصريحات صحفية اليوم، إن مناقشة إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة أمراً سابق لأوانه، وقد يستغرق الأمر فترة طويلة من العام القادم لمعرفة ما إذا كانت الأجور سوف ترتفع بالدرجة الكافية لإنهاء التدابير النقدية شديدة التيسير.
وانخفضت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.27% إلى 147.07 ين في تمام الساعة 08:56 صباحاً بتوقيت القاهرة، وهو أعلى مستوى لقيمة الين منذ 12 من سبتمبر الماضي.
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MENAFN30112023000202011048ID1107512871
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