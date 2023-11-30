السندات العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ أزمة 2008

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت السندات العالمية خلال نوفمبر بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية 2008، بدعم من زيادة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى انتهت بصورة كبيرة من دورة رفع الفائدة.

وصعد مؤشر“بلومبرج” للديون السيادية وديون الشركات العالمية بنسبة 4.9% في نوفمبر الجاري، في أكبر وتيرة ارتفاع منذ ديسمبر 2008.

موضوعاتأسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر وكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

وخلال الشهر الجاري، عاد المستثمرون لأصول الدخل الثابت، في ظل تزايد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة في العام المقبل.

وفي تعاملات الأربعاء تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون مستوى 4.3% للمرة الأولى في أكثر من شهرين.

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