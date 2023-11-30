المالية والصناعية تربح 515.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية، بنسبة 15.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 515.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 610.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 3.82 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل إيرادات 2.77 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

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وكانت رفعت شركة“ميد فيرت مصر للاستثمار” حصتها في رأسمال شركة المالية والصناعية المصرية من 26.86% إلى 27.29%.

واشترت الشركة 312.47 ألف سهم بقيمة 16.36 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 52.36 جنيه للسهم.

وتراجعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 12.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 435.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 499.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 2.47 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.96 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.

وتراجعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 87.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 98.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 383.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 308.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المالية والصناعية المصرية، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 5 جنيهات للسهم، على أن تسدد للمساهمين على ثلاث دفعات.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات برئاسة عبد العال طلبة البنا، وتعيين عبدالعظيم العباسي عضوًا منتدبًا.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 218.3 مليون جنيه عن أرباح عام 2022.

وارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 148.5% خلال العام الماضي، لتصل 755.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 304.2 مليون جنيه خلال نفس العام الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.75 مليار جنيه في 2021.

وكانت علقت المالية والصناعية المصرية على قيام الحكومة بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية.

وأوضحت الشركة أنها لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية، كما أن الغاز الطبيعي في الشركة يستخدم كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي.

وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج السماد المحبب المعد للتصدير تتأثر سلباً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي وهذا يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة في الأسعار العالمية لسماد التصدير.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.