المالية والصناعية تربح 515.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية، بنسبة 15.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 515.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 610.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 3.82 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل إيرادات 2.77 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
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وكانت رفعت شركة“ميد فيرت مصر للاستثمار” حصتها في رأسمال شركة المالية والصناعية المصرية من 26.86% إلى 27.29%.
واشترت الشركة 312.47 ألف سهم بقيمة 16.36 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 52.36 جنيه للسهم.
وتراجعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 12.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 435.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 499.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 2.47 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.96 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.
وتراجعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 87.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 98.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 383.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 308.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المالية والصناعية المصرية، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 5 جنيهات للسهم، على أن تسدد للمساهمين على ثلاث دفعات.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات برئاسة عبد العال طلبة البنا، وتعيين عبدالعظيم العباسي عضوًا منتدبًا.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 218.3 مليون جنيه عن أرباح عام 2022.
وارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 148.5% خلال العام الماضي، لتصل 755.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 304.2 مليون جنيه خلال نفس العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.75 مليار جنيه في 2021.
وكانت علقت المالية والصناعية المصرية على قيام الحكومة بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية.
وأوضحت الشركة أنها لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية، كما أن الغاز الطبيعي في الشركة يستخدم كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج السماد المحبب المعد للتصدير تتأثر سلباً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي وهذا يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة في الأسعار العالمية لسماد التصدير.
وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
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