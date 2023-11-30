-->

Thursday, 30 November 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دايس تضاعف أرباحها إلى 278.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر

11/30/2023 12:24:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 616% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة ضغط بيعي يقود مؤشرات البورصة للتباين في مستهل التعاملات “المالية والصناعية” تربح 515.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر “أوراسكوم كونستراكشون” تضاعف أرباحها إلى 150.8 مليون دولار خلال 9 أشهر

وكانت أنهت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، أحدي الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بإتمام دورها كمستشار مالي لعملية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد توما لشراء أسهم دايس للملابس الجاهزة شركة مقيدة بالبورصة المصرية بقيمة سوقية 1.6 مليار جنية.

وبلغت نسبة الاسهم المملوكة من التحالف قبل تقديم عرض الشراء الإجبارى مثلت نسبة 32.9%. حيث ان التحالف إستهدف الاستحواذ على 838 مليون سهم بحد أقصي من أسهم دايس، بما يعادل 46.9٪ من الأسهم المتاحة للشراء، علماً بأن العرض استهدف شراء نسبة الحد الأقصى للأسهم المتاحة وبدون اى حد ادني لعدد الأسهم.

ونجح التحالف من خلال العرض المقدم فى الحصول علي نسبة 64.97% من عدد الأسهم المتاحة للبيع بما يعادل 545 مليون سهم، وبناءً عليه ارتفعت نسبة مساهمة التحالف مجتمعين الى 63.36% فى شركة دايس.

قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي لعملية عرض الشراء، حيث قامت بتوجيه هيكل الصفقة وتنفيذها. كما قامت شركة بلتون للوساطة المالية بدور سمسار تنفيذ الصفقة، و معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني.

MENAFN30112023000202011048ID1107512867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث