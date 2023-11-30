دايس تضاعف أرباحها إلى 278.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 616% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
موضوعات متعلقة
ضغط بيعي يقود مؤشرات البورصة للتباين في مستهل التعاملات “المالية والصناعية” تربح 515.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر “أوراسكوم كونستراكشون” تضاعف أرباحها إلى 150.8 مليون دولار خلال 9 أشهر
وكانت أنهت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، أحدي الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بإتمام دورها كمستشار مالي لعملية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد توما لشراء أسهم دايس للملابس الجاهزة شركة مقيدة بالبورصة المصرية بقيمة سوقية 1.6 مليار جنية.
وبلغت نسبة الاسهم المملوكة من التحالف قبل تقديم عرض الشراء الإجبارى مثلت نسبة 32.9%. حيث ان التحالف إستهدف الاستحواذ على 838 مليون سهم بحد أقصي من أسهم دايس، بما يعادل 46.9٪ من الأسهم المتاحة للشراء، علماً بأن العرض استهدف شراء نسبة الحد الأقصى للأسهم المتاحة وبدون اى حد ادني لعدد الأسهم.
ونجح التحالف من خلال العرض المقدم فى الحصول علي نسبة 64.97% من عدد الأسهم المتاحة للبيع بما يعادل 545 مليون سهم، وبناءً عليه ارتفعت نسبة مساهمة التحالف مجتمعين الى 63.36% فى شركة دايس.
قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي لعملية عرض الشراء، حيث قامت بتوجيه هيكل الصفقة وتنفيذها. كما قامت شركة بلتون للوساطة المالية بدور سمسار تنفيذ الصفقة، و معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني.
MENAFN30112023000202011048ID1107512867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.