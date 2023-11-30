أبل تخطط لإنهاء الشراكة مع جولدمان في إصدار بطاقات الائتمان

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت“أبل” بمقترح لبنك“جولدمان ساكس” حول إنهاء الشراكة في إصدار البطاقات الائتمانية وحسابات التوفير في وقت مبكر عما هو مخطط له.

وذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ورقة الشروط التي تقدمت بها“أبل” من شأنها وضع خيار لإنهاء التعاقد متعدد السنوات مع“جولدمان ساكس” خلال فترة الـ 12 إلى 15 شهراً المقبلة، ولن تدخل ورقة الشروط حيز التنفيذ إلا في حالة عثور صانعة جوالات“آيفون” على مزود بديل للخدمتين.

موضوعاتأسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر وكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

وقالت الشركة في بيان، إن بطاقات“أبل كارد” شهدت استقبالاً رائعاً من المستهلكين، وإنها سوف تواصل الابتكار وتقديم أفضل الأدوات والخدمات لعملائها، وذلك دون تأكيد خطوة إنهاء الشراكة مع“جولدمان ساكس”.

وأطلقت“آبل” بالتعاون مع المصرف بطاقتها الائتمانية للمستهلكين بالولايات المتحدة في أغسطس من عام 2019، ووعدت بتوفير مستوى جديد من الأمان والخصوصية يميزها عن المنتجات المنافسة في السوق، بينما تم إطلاق خدمة حسابات التوفير هذا العام بفائدة تبلغ 4.15% سنوياً، بفارق كبير عن متوسط فوائد الحسابات الأخرى.

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