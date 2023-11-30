أبل تخطط لإنهاء الشراكة مع جولدمان في إصدار بطاقات الائتمان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت“أبل” بمقترح لبنك“جولدمان ساكس” حول إنهاء الشراكة في إصدار البطاقات الائتمانية وحسابات التوفير في وقت مبكر عما هو مخطط له.
وذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ورقة الشروط التي تقدمت بها“أبل” من شأنها وضع خيار لإنهاء التعاقد متعدد السنوات مع“جولدمان ساكس” خلال فترة الـ 12 إلى 15 شهراً المقبلة، ولن تدخل ورقة الشروط حيز التنفيذ إلا في حالة عثور صانعة جوالات“آيفون” على مزود بديل للخدمتين.
موضوعات متعلقة
أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر وكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية
وقالت الشركة في بيان، إن بطاقات“أبل كارد” شهدت استقبالاً رائعاً من المستهلكين، وإنها سوف تواصل الابتكار وتقديم أفضل الأدوات والخدمات لعملائها، وذلك دون تأكيد خطوة إنهاء الشراكة مع“جولدمان ساكس”.
وأطلقت“آبل” بالتعاون مع المصرف بطاقتها الائتمانية للمستهلكين بالولايات المتحدة في أغسطس من عام 2019، ووعدت بتوفير مستوى جديد من الأمان والخصوصية يميزها عن المنتجات المنافسة في السوق، بينما تم إطلاق خدمة حسابات التوفير هذا العام بفائدة تبلغ 4.15% سنوياً، بفارق كبير عن متوسط فوائد الحسابات الأخرى.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107512866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.