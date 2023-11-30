الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين مزيدا من المعلومات حول مستقبل السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.16% إلى 457 نقطة في تمام الساعة 10:14 صباحاً بتوقيت القاهرة، وعزز من مكاسبه ارتفاع أسهم قطاع السيارات بنسبة 1.2%.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7425 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.31% إلى 16042 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.21% إلى 7265 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني التي صدرت اليوم، انخفاض أسعار الواردات بنسبة 13% في أكتوبر على أساس سنوي، بدعم من تراجع أسعار واردات الغاز الطبيعي بنسبة 65.3% خلال نفس الفترة، في حين هبطت أسعار الصادرات بنسبة 2.4% في ظل انخفاض أسعار صادرات الطاقة بنسبة 34.9%.
وتترقب الأسواق اليوم، صدور البيانات الأولية لتضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا عن شهر نوفمبر، فضلاً عن بيانات المعروض النقدي في المملكة المتحدة.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107512865
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