الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين مزيدا من المعلومات حول مستقبل السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.16% إلى 457 نقطة في تمام الساعة 10:14 صباحاً بتوقيت القاهرة، وعزز من مكاسبه ارتفاع أسهم قطاع السيارات بنسبة 1.2%.

موضوعاتأسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر وكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية “أبل” تخطط لإنهاء الشراكة مع“جولدمان” في إصدار بطاقات الائتمان

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7425 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.31% إلى 16042 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.21% إلى 7265 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني التي صدرت اليوم، انخفاض أسعار الواردات بنسبة 13% في أكتوبر على أساس سنوي، بدعم من تراجع أسعار واردات الغاز الطبيعي بنسبة 65.3% خلال نفس الفترة، في حين هبطت أسعار الصادرات بنسبة 2.4% في ظل انخفاض أسعار صادرات الطاقة بنسبة 34.9%.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور البيانات الأولية لتضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا عن شهر نوفمبر، فضلاً عن بيانات المعروض النقدي في المملكة المتحدة.

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