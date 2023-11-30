ضغط بيعي يقود مؤشرات البورصة للتباين في مستهل التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي مبيعات عربية بلغت 15.4 مليون جنيه واجنبية بلغت 57.4 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 24898 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5221 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 7588 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.72% ليصل لمستوى 29798 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 896.2 مليون جنيه، من خلال تداول 155.7 مليون سهم، بتنفيذ 24.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 41 سهمًا، وتراجع 64 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 86 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.68 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 15.4 مليون جنيه، و57.4 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 72.9 مليون جنيه على التوالى.
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