ضغط بيعي يقود مؤشرات البورصة للتباين في مستهل التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي مبيعات عربية بلغت 15.4 مليون جنيه واجنبية بلغت 57.4 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 24898 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5221 نقطة.

موضوعات“دايس” تضاعف أرباحها إلى 278.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر “المالية والصناعية” تربح 515.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر “أوراسكوم كونستراكشون” تضاعف أرباحها إلى 150.8 مليون دولار خلال 9 أشهر

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 7588 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.72% ليصل لمستوى 29798 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 896.2 مليون جنيه، من خلال تداول 155.7 مليون سهم، بتنفيذ 24.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 41 سهمًا، وتراجع 64 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 86 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.68 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 15.4 مليون جنيه، و57.4 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 72.9 مليون جنيه على التوالى.