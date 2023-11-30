إيجيبت أوتوموتيف.. جهود حكومية حثيثة لدعم توطين صناعة السيارات

ناقشت الجلسة الافتتاحية، من النسخة الثامنة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، دور الحكومة لتحويل أزمات صناعة السيارات لفرص وإنجازات ودور الاتفاقيات واستغلال المناطق الصناعية فى تعزيز توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

شهدت جلسة الافتتاحية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، حضور كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجمعة مدنى رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، وعلى جلال مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الجمارك، وأحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات” AAAM” ، وأدار الجلسة، محمد أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أوتوموتيف.

موضوعاتإنتاج“تويوتا” العالمي يرتفع لأكثر من مليون سيارة خلال أكتوبر ((المنصور)) تكشف فرص تطوير صناعة السيارات خلال قمة إيجيبت أوتوموتيف ((جنرال موتورز)) تعتمد على مكون محلى يصل لـ60% بمصانعها فى مصر

ووصف حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خريطة توزيع المناطق الحرة والصناعية جغرافيًا بالجيد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مناطق أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة.

أوضح أنه يوجد عدة أنظمة إدارية منها نظام المناطق الحرة المنقسم إلى المناطق العامة التى تتمثل فى المصانع والأنشطة الصناعية والخدمية، والمناطق الخاصة والتى تكون لمصنع بعينه، كما توجد أيضًا المناطق الاستثمارية والمعروفة بالمناطق الصناعية.

أشار إلى أنه تم التوسع فى تلك المناطق لتشمل وجود أنشطة أخرى غير الصناعية، وتم تقسيمها إلى مناطق خاصة بالمصانع، ومنطقة استثمارية أخرى يتواجد بها المبانى الإدارية والوحدات السكنية، ومنطقة خاصة بالفنادق والمركز التجارية، وذلك لمساعدة المستثمرين لمزاولة نشاطه بشكل أسهل، وأوضح أنه يوجد نحو 16 منطقة فى الوقت الحالى تم افتتاح 5 منها خلال العام الجارى.

وأشار أيضا إلى النوع الثالث من المناطق الإدارية المتمثلة فى المناطق التكنولوجية ويوجد منها 3 مناطق حاليًا.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف

ونوه هيبة عن تفعيل نظام إدارى بها لتشجيع عملية التعدين بمنطقة المثلث الذهبى والممتدة من قناة حتى سفاجا، حيث يتواجد بها المحاجر وبعض المناطق الصناعية.

تابع:“يوجد منطقة حرة وأخرى صناعية فى مدينة قفط بمحافظة قنا، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن منطقة أخرى جديدة بمحافظة البحر الأحمر”.

لفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقعها المتميز، حيث يمر بالمجرى الملاحى للقناة 12.5% من إجمالى التجارة العالمية، وتستهدف مصر زيادة تلك النسبة، لذلك تم عقد تحالفات مع الصين للوصول إلى السوق الأوروبى.

أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس أحد أهم الأنظمة الإدارية الموجودة بمصر، حيث تعمل بقانون خاص وحوافز ومساحات واسعة، وتضم المنطقة مناطق صناعية فى العين السخنة والإسماعيلية وتربط البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث تصل إلى 446 مليون كيلو متر مربع، موضحاً أنه يوجد دول عربية أصغر منها فى الحجم.

وعدد هيبة من مزايا المنطقة، حيث وفرة العمالة والقدرة على إقامة أنشطة صناعية وخدمية متعددة، وأهم ميزة بالمنطقة هى ربطها البحر المتوسط بالأحمر، ويوجد بها 6 موانئ منها 2 على البحر المتوسط، وتم تشغيل تلك الموانئ من خلال أكبر شركات التطوير العقارى.

وبالإشارة أوضح هيبة أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيتم تفعيل نظام رورو مع أوروبا لتسهيل عملية تدفق وتداول قطع غيار السيارات بين مصر وأوروبا.

وقال أنه من المستهدف تفعيل الرورو بين مصر وتركيا، وفتح المناقشات مرة أخرى بعدما تم إغلاقها فى فترة ماضية، وذلك ليتم الربط بصناعة السيارات العالمية.

وتستهدف الهيئة دعم صناعات السيارات والصناعات المغذية لها، وأيضا صناعات الغزل والنسيج، مشيراً بوجود منطقة صناعية خاصة بها فى الإسماعيلية.

من جانبه، ذكر أحمد فكرى، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات“AAAM”، خلال الجلسة الافتتاحية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، أن هناك عهد جديد قادم وخطوة لبداية تحقيق حلم تم العمل عليه منذ 15 عامًا، لإيجاد رؤية واضحة لصناعة السيارات لأنها قاطرة لمجموعة كبيرة من الصناعات منها النسيجية والصناعات المعدنية والجلود والبلاستيك، بالإضافة إلى استغلال مهارات العمالة الموجودة بصناعة الضفائر.

تابع فكرى، أنه منذ البداية كان يتم العمل على وضوح الرؤية لجذب المستثمرين، لافتًا أنه منذ سبتمبر 2021 تم خلال لقاء مع رئيس الوزراء تدشين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة والتى أثمرت عن استراتيجية تم وضعها منذ مارس 2022 سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالى للنهوض بقطاع صناعة السيارات فى مصر.

أشار إلى أنه يتم إجراء عدة دراسات للاستفادة من الحوافز التى يتمتع بها المستثمرين، بالإضافة إلى برامج حوافز السيارات الجديدة فى منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال جمعة مدنى، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، خلال الجلسة الافتتاحية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، إن الاستراتيجية التى سيتم الإعلان عنها تحتوى على برامج لتنفيذ الرؤية التى تضمنتها الاستراتيجية وهى رؤية واضحة لصناعة السيارات فى مصر، والتى نجح جميع المنوطين بصناعة السيارات على الانتهاء منها وبداية الخطوة الأولى.

أوضح أنه يتم العمل حاليًا على التنفيذ والميكنة والتجميع لخلق سوق وحجم طلب يعود على نمو صناعة السيارات فى مصر.

أضاف مدنى أن برامج الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الحوافز، أولها تخص القيمة المضافة، حيث يتم زيادة الدعم المقدم بشكل تدريجى على شرائح ويبدأ من نسبة 45% للمنتج كحد أدنى للشركة، ويشترط أن تقوم الشركة بتجميع 5 آلاف مركبة فى العام الواحد.

ويتم احتساب القيمة المضافة وفق سعر المركبة عند التسليم بباب المصنع ويخصم منه المكون المستورد المستخدم فى الإنتاج.

ذكر أن الحافز الثانى الإنتاج الكمى، الذى يشترط على الشركة أن يكون حجم إنتاجها 10 آلاف مركبة سنويًا كحد أدنى ويتم احتساب الدعم وفق نسبة القيمة المضافة.

تابع أن الحافز الثالث هو الاستثمار، و يشترط على الشركة تجميع السيارة وضخ وتجميع 4 ملايين دولار ويحتسب قيمة الدعم وفق القيمة المضافة التى تقدمها الشركة، كما يتم ربط حافزى الاستثمار والإنتاج الكمى بنسبة القيمة المضافة لتحقيق التعميق الأفقى والرأسى للصناعة وزيادة المكونات المحلية والتشجيع على زيادة القيمة المضافة لدى المصانع.

أوضح أن الحافز الرابع مرتبط بالانبعاثات والالتزام البيئى، وأنه مقسمًا بحسب التكنولوجيا المستخدمة انبعاثاتها أقل من مستوى“يورو 3” لا تحصل الشركة على حافز، إذا كانت انبعاثات الشركة عند اشتراطات ومواصفات“يورو 3” تحصل على 0.5% حافز، وإذا كانت“يورو 4” إلى“يورو 5” يحصل على 1.5% حافز،“يورو 5” يحصل على 3% حافز، فيما يتم منح حافز 4% فى حال اعتماد التكنولوجيا المستخدمة تعتمد على الغاز أو إنتاج سيارات الهيدروجين الأخضر، ونظرًا لما توليه الدول من اهتمام بالسيارات الكهربائية يتم منحها حوافز أكبر بمعدل 20%.

أشار إلى أن حافز الانبعاثات والألتزام البيئى يتم احتسابه مباشرةً على المبلغ وحجم القيمة المضافة، إنطلاقًا من الحرص على تشجيع الصناعات المغذية، كما أنه هناك حافز آخر للحفاظ وجود المكون المحلى المصرى بشكل رئيسى.

وقال على جلال مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب وزير المالية لمصلحة الجمارك، خلال الجلسة الافتتاحية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، إنه وفق القانون تم إنشاء صندوق دعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة وتم اعتماده وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة وشركة فينانسى لمنح حوافز داعمة.

أضاف جلال أن الحوافز تضمنت تسوية جميع المستحقات الحكومية للشركة مثل الرسوم الجمركية والضرائب من قبل الصندوق إلى الحكومة ( مما لدى الشركة من رصيد لدى الصندوق بدلاً عن تسوية الرسوم الجمركية فقط) .