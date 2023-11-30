وكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أنه يتعين على كافة الدول حول العالم مضاعفة جهودها الرامية لتحسين كفاءة استغلال الطاقة، إذا أرادت الاتساق مع الأهداف المناخية العالمية بحلول منتصف القرن.

وذكرت الوكالة في التقرير أن المكاسب واسعة النطاق لتعزيز كفاءة الطاقة هي مفتاح خفض الانبعاثات الضارة، خاصة في ظل توقعات زيادة الطلب العالمي على الطاقة، موضحة أنه يتعين على الولايات المتحدة على سبيل المثال، تحويل جميع مصادر الإضاءة لديها إلى تقنيات“ليد – LED” لتوفير الطاقة الكافية لتشغيل 3 ملايين سيارة كهربائية سنوياً.

موضوعاتأسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية “أبل” تخطط لإنهاء الشراكة مع“جولدمان” في إصدار بطاقات الائتمان

وقالت الوكالة إن تحقيق الأهداف المناخية يقتضي رفع المعدل السنوي لتحسين كفاءة استغلال الطاقة من 2% في عام 2022، إلى أكثر من 4% في المتوسط بداية من الآن وحتى نهاية العقد الجاري.

وأشارت الوكالة إلى تباطؤ وتيرة تحسن كفاءة استغلال الطاقة هذا العام إلى 1.3% على أساس سنوي، بعد أن بلغت 2% في عام 2022، مؤكدة أن مضاعفة التقدم في تحسين كفاءة الطاقة خلال هذا العقد يعد أمراً بالغ الأهمية، إذا أرادت الحكومات الوصول لهدف الحفاظ على حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية بالتزامن مع تعزيز أمن الطاقة.

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