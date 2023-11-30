وكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أنه يتعين على كافة الدول حول العالم مضاعفة جهودها الرامية لتحسين كفاءة استغلال الطاقة، إذا أرادت الاتساق مع الأهداف المناخية العالمية بحلول منتصف القرن.
وذكرت الوكالة في التقرير أن المكاسب واسعة النطاق لتعزيز كفاءة الطاقة هي مفتاح خفض الانبعاثات الضارة، خاصة في ظل توقعات زيادة الطلب العالمي على الطاقة، موضحة أنه يتعين على الولايات المتحدة على سبيل المثال، تحويل جميع مصادر الإضاءة لديها إلى تقنيات“ليد – LED” لتوفير الطاقة الكافية لتشغيل 3 ملايين سيارة كهربائية سنوياً.
موضوعات متعلقة
أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية “أبل” تخطط لإنهاء الشراكة مع“جولدمان” في إصدار بطاقات الائتمان
وقالت الوكالة إن تحقيق الأهداف المناخية يقتضي رفع المعدل السنوي لتحسين كفاءة استغلال الطاقة من 2% في عام 2022، إلى أكثر من 4% في المتوسط بداية من الآن وحتى نهاية العقد الجاري.
وأشارت الوكالة إلى تباطؤ وتيرة تحسن كفاءة استغلال الطاقة هذا العام إلى 1.3% على أساس سنوي، بعد أن بلغت 2% في عام 2022، مؤكدة أن مضاعفة التقدم في تحسين كفاءة الطاقة خلال هذا العقد يعد أمراً بالغ الأهمية، إذا أرادت الحكومات الوصول لهدف الحفاظ على حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية بالتزامن مع تعزيز أمن الطاقة.
أرقام
MENAFN30112023000202011048ID1107512862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.