أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، بعد صعود بنسبة 1.3% أمس الثلاثاء وسجلت أعلى مستوى منذ مايو، حيث عززت تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
تراجع سعر صرف الدولار فيما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية خلال نوفمبر، بعد أن قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، وهو أحد المسؤولين الأكثر ميلاً للتشديد النقدي، إن السياسة النقدية تعمل جيداً على إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، ما يشير إلى عدم وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وعادةً ما يكون تأثير تكاليف الاقتراض المنخفضة سلبياً بالنسبة للسبائك التي لا تدر عائداً.
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ارتفعت أسعار سبائك الذهب بأكثر من 12% منذ أوائل أكتوبر، مدفوعة في البداية بشراء الملاذ الآمن بهدف التحوط عقب نشوب الصراع بين إسرائيل وحماس. يعتزم المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية الأميركية عن كثب هذا الأسبوع، بما فيها مؤشر التضخم الأساسي المفضل بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاولة تحديد الاتجاه الأنسب لأسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، يستعد المتداولون بشكل متزايد لانكماش اقتصادي حاد وتخفيف السياسة النقدية المتشددة خلال العام المقبل، حيث أصبح المضاربون في سوق سندات الخزانة الأميركية الأكثر تفاؤلاً على الإطلاق، وفقاً لمسح أسبوعي أجراه بنك“جيه بي مورغان تشيس آند كو” منذ 1991.
ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2,048.29 دولار للأوقية، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في حوالي ستة أسابيع أمس الثلاثاء. فيما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بشكل أكثر بعد هبوطه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم أيضاً.
اقتصاد الشرق
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