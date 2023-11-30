أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، بعد صعود بنسبة 1.3% أمس الثلاثاء وسجلت أعلى مستوى منذ مايو، حيث عززت تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

تراجع سعر صرف الدولار فيما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية خلال نوفمبر، بعد أن قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، وهو أحد المسؤولين الأكثر ميلاً للتشديد النقدي، إن السياسة النقدية تعمل جيداً على إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، ما يشير إلى عدم وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وعادةً ما يكون تأثير تكاليف الاقتراض المنخفضة سلبياً بالنسبة للسبائك التي لا تدر عائداً.

موضوعاتوكالة الطاقة: يجب مضاعفة وتيرة جهود تحسين كفاءة الطاقة لتحقيق المستهدفات المناخية الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية “أبل” تخطط لإنهاء الشراكة مع“جولدمان” في إصدار بطاقات الائتمان

ارتفعت أسعار سبائك الذهب بأكثر من 12% منذ أوائل أكتوبر، مدفوعة في البداية بشراء الملاذ الآمن بهدف التحوط عقب نشوب الصراع بين إسرائيل وحماس. يعتزم المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية الأميركية عن كثب هذا الأسبوع، بما فيها مؤشر التضخم الأساسي المفضل بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاولة تحديد الاتجاه الأنسب لأسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، يستعد المتداولون بشكل متزايد لانكماش اقتصادي حاد وتخفيف السياسة النقدية المتشددة خلال العام المقبل، حيث أصبح المضاربون في سوق سندات الخزانة الأميركية الأكثر تفاؤلاً على الإطلاق، وفقاً لمسح أسبوعي أجراه بنك“جيه بي مورغان تشيس آند كو” منذ 1991.

ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2,048.29 دولار للأوقية، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في حوالي ستة أسابيع أمس الثلاثاء. فيما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بشكل أكثر بعد هبوطه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم أيضاً.

اقتصاد الشرق