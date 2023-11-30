مدينة مصر تعزز شراكتها مع الحاذق للإنشاءات باستثمارات 1.7 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) عززت شركة مدينة مصر المتخصصة فى التطوير العقاري، نطاق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقا مع شركة“الحاذق للإنشاءات” بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه عام 2022، لتصل إلى إجمالي استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وتعتزم المذكرة بناء المرحلة الأخيرة من مشروع شاليا في تاج سيتي وإنشاء المقر الرئيسي الجديد للشركة في نفس المشروع، وذلك في خطوة استراتيجية تتماشى مع خطتها التوسعية وأنشطتها لتنمية محفظة أراضيها وتواجدها الرائد في قلب مشاريعها العقارية.

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ويمتد مشروع إنشاء المقر الرئيسي لشركة“مدينة مصر” على مساحة إجمالية 4 فدان حيث تبلغ مساحة المبنى حوالي 12 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 400 مليون جنيه مصري، لتنتقل الشركة من مقرها القديم بمدينة نصر لتصبح علامة مميزة بتاج سيتي.

وتقام المرحلة الأخيرة لمشروع“شاليا” على إجمالي ٣ أفدنة، ومساحة إجمالية تبلغ 63 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 607 ملايين جنيه، وتختم تلك المذكرة أعمال البناء في مشروع شاليا بحجم اعمال 700مليون جنيه حيث من المتوقع تسليم المرحلة الأولى منه في بداية عام 2024 لتعزيز الأداء الاقتصادي المتنامي القوي لمدينة مصر.

وتقوم، بموجب تلك المذكرة، شركة“الحاذق للإنشاءات” ببناء المرحلة الأخيرة من مشروع شاليا ومن المقرر تسليمه خلال 15 شهراً، بالإضافة إلى بناء المقر الرئيسي لشركة مدينة مصر في تاج سيتي والذي من المقرر تسليمه خلال 17 شهراً.

وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة“مدينة مصر”، إن الشركة تتطلع للعهد الجديد لشركة مدينة مصر وتاريخها الذي يتماشى مع خطة النمو واستراتيجيتها للتوسع، حيث تم تصميم المقر الرئيسي الجديد للشركة ليعكس قيم التميز لكل من الشركة وعملائها، وتطلعاتها للنمو المستمر مع الالتزام بممارسات الاستدامة البيئية.

وتابع أن الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية الشركة الاستراتيجية في السوق من خلال توفير بيئة مبتكرة ومحفزة للإبداع، حيث يتيح الموقع الجديد للشركة توسيع نطاق عملها وتقديم خدماتها بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، ومن ناحية أخرى يتزامن إنشاء المرحلة النهائية من شاليا في تاج سيتي مع خطتنا التوسعية الطموحة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا مع اعتماد أعلى معايير الجودة والاستدامة.

أشار محمود يحي الحاذق، الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات، إلى أهمية التعاون مرة أخرى مع شركة مدينة مصر كمطور عقاري رائد في سوق العقارات المصري، مؤكدا أن التعاون يمثل خطوة هامة في سجل إنجازات شركة الحاذق للإنشاءات بالسوق المصري بعد مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأخيرة من مشروع“شاليا” وإنشاء المقر الجديد لشركة مدينة مصر في تاج سيتي.