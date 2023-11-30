مدينة مصر تعزز شراكتها مع الحاذق للإنشاءات باستثمارات 1.7 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت شركة مدينة مصر المتخصصة فى التطوير العقاري، نطاق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقا مع شركة“الحاذق للإنشاءات” بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه عام 2022، لتصل إلى إجمالي استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وتعتزم المذكرة بناء المرحلة الأخيرة من مشروع شاليا في تاج سيتي وإنشاء المقر الرئيسي الجديد للشركة في نفس المشروع، وذلك في خطوة استراتيجية تتماشى مع خطتها التوسعية وأنشطتها لتنمية محفظة أراضيها وتواجدها الرائد في قلب مشاريعها العقارية.
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ويمتد مشروع إنشاء المقر الرئيسي لشركة“مدينة مصر” على مساحة إجمالية 4 فدان حيث تبلغ مساحة المبنى حوالي 12 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 400 مليون جنيه مصري، لتنتقل الشركة من مقرها القديم بمدينة نصر لتصبح علامة مميزة بتاج سيتي.
وتقام المرحلة الأخيرة لمشروع“شاليا” على إجمالي ٣ أفدنة، ومساحة إجمالية تبلغ 63 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 607 ملايين جنيه، وتختم تلك المذكرة أعمال البناء في مشروع شاليا بحجم اعمال 700مليون جنيه حيث من المتوقع تسليم المرحلة الأولى منه في بداية عام 2024 لتعزيز الأداء الاقتصادي المتنامي القوي لمدينة مصر.
وتقوم، بموجب تلك المذكرة، شركة“الحاذق للإنشاءات” ببناء المرحلة الأخيرة من مشروع شاليا ومن المقرر تسليمه خلال 15 شهراً، بالإضافة إلى بناء المقر الرئيسي لشركة مدينة مصر في تاج سيتي والذي من المقرر تسليمه خلال 17 شهراً.
وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة“مدينة مصر”، إن الشركة تتطلع للعهد الجديد لشركة مدينة مصر وتاريخها الذي يتماشى مع خطة النمو واستراتيجيتها للتوسع، حيث تم تصميم المقر الرئيسي الجديد للشركة ليعكس قيم التميز لكل من الشركة وعملائها، وتطلعاتها للنمو المستمر مع الالتزام بممارسات الاستدامة البيئية.
وتابع أن الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية الشركة الاستراتيجية في السوق من خلال توفير بيئة مبتكرة ومحفزة للإبداع، حيث يتيح الموقع الجديد للشركة توسيع نطاق عملها وتقديم خدماتها بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، ومن ناحية أخرى يتزامن إنشاء المرحلة النهائية من شاليا في تاج سيتي مع خطتنا التوسعية الطموحة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا مع اعتماد أعلى معايير الجودة والاستدامة.
أشار محمود يحي الحاذق، الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات، إلى أهمية التعاون مرة أخرى مع شركة مدينة مصر كمطور عقاري رائد في سوق العقارات المصري، مؤكدا أن التعاون يمثل خطوة هامة في سجل إنجازات شركة الحاذق للإنشاءات بالسوق المصري بعد مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأخيرة من مشروع“شاليا” وإنشاء المقر الجديد لشركة مدينة مصر في تاج سيتي.
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