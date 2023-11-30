((المركزى)) يشدد على تطبيق قواعد الأمن السيبرانى فى البنوك بعد أزمة ((فورى))

MENAFN - Al-Borsa News) شدد البنك المركزى على البنوك بضرورة تطبيق القواعد الخاصة بالأمن السيبرانى، بعد أزمة اختراق أنظمة شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، بحسب ما قاله مصدر فى البنك لـ((البورصة)).

وأكد أنه بصفة عامة فإن القطاع المصرفى يطبق جميع المعايير المطلوبة من ناحية الأمن السيبرانى، لكن قد تحدث بعض المشاكل البسيطة أو الأخطاء.

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كانت شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية قد أعلنت عن تعرض أنظمتها للاختراق، لكنها قالت إن الجزء الذى تم الوصول إليه غير حساس ولا يتضمن أى معلومات مالية.

وأطلقت الأزمة المفاجئة التى تعرض لها عملاق الدفع الإلكترونى المخاوف بين شركات الدفع الأخرى ودفعها للتسابق على شراء أنظمة التأمين الإلكترونى لديها.

وعلمت ((البورصة))، أن شركة ((إى فاينانس)) للاستثمارات المالية تعاقدت على أنظمة أمن سيبرانى لزيادة التأمين عبر منصاتها المتعددة والعاملة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وذكرت مصادر من الشركة، أن الأمن السيبرانى لحماية الأنظمة المعلوماتية، والبنية التحتية والأنظمة الجديدة ستستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات التى تعتزم الشركة ضخها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتى ستجاوز مليارى جنيه.

وأضافت المصادر، أن الشركة بالأساس تقدم حلول وتطبيقات الأمن السيبرانى على منصاتها للحوسبة السحابية من ضمن الحلول التى تقدمها فى السوق المصرى.

قال محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة ((أوباى))، إن الشركة مستمرة فى ضخ استثمارات جديدة لتطوير الأمن السيبرانى الخاصة بها، وإن الشركة بالفعل لديها أنظمة مؤمنة ومن أحدث الأنظمة الموجودة على مستوى العالم.

وأضاف ((خضر)) لـ((البورصة))، أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على التحديثات الخاصة بالأنظمة الأمنية والمعلوماتية لتوفير حماية أكبر، وللحفاظ على بيانات قاعدة العملاء الكبيرة لديها، مشيرًا إلى أنها تتبع المعايير العالمية فى عمليات التأمين لكونها استثماراً أجنبياً فى مصر.

وقال أحمد عمر، رئيس مجلس إدارة شركة ((آى تى زين))، المتخصصة فى خدمات تطوير برامج السوفت وير والبنية الأساسية للشبكات والأمن السيبرانى، إن الطلب على منتجات الأمن السيبرانى مرتفع منذ تزايد الهجمات على الأسواق الخليجية خلال العام الماضى.

أضاف أن الهجمات التى تعرضت لها شركة ((فورى)) مؤخرًا، ستدفع الشركات لتشديد إجراءات الأمن السيبرانى الخاصة بها، وزيادة وعى العملاء بشأن أهمية البنود الخاصة بالتأمين.

وذكر أن القطاع لا يواجه عراقيل فى هذا الشأن؛ لأن الدولة متعاونة مع القطاع، لأهميته من الناحية الأمنية، كما أنها تسعى لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لتوطين مراكز البيانات فى مصر.

كان البنك المركزى قد دشن إطارًا للأمن السيبرانى المالى، ويقوم قطاع الأمن السيبرانى فى البنك بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبرانى بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنظومة التقنية البنكية والمالية.

وحتى نهاية مايو الماضى أسس البنك نحو 399 وحدة لمراقبة مستوياته، ويعمل على تجهيز معمل فى مجال الهندسة العكسية لمواجهة البرامج الضارة، وبدأ تقديم خدمات الطب الشرعى الرقمى. وجهز فريقًا كاملًا للتمكن من اكتشاف الثغرات الموجودة فى المؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية تقييم نقاط الضعف الموجود فى المؤسسات المصرفية والربط بين البنوك المصرية والبنك المركزى، ما أدى لإنشاء مركز متخصص فى استخبارات التهديدات لأول مرة فى مصر.