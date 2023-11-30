أوراسكوم كونستراكشون تضاعف أرباحها إلى 150.8 مليون دولار خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بنسبة 115% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 150.8 مليون دولار، مقارنة بربح 70.2 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2022.
فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.36 مليار دولار، مقابل إيرادات 3.05 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، توزيع أرباح نقدية بقيمة 27.5 سنتًا للسهم الواحد، عن أرباح العام الماضي.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم توزيع الكوبون النقدي اعتبارًا من 31 أكتوبر الجاري، وذلك على حاملي أسهم الشركة حتى نهاية جلسة يوم 24 أكتوبر 2023.
وقررت العمومية أن يكون التوزيع النقدي بالدولار للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في بورصة ناسداك دبي، وأن يتم التوزيع بالجنيه لمالكين الأسهم في البورصة المصرية وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقًا لسعر بيع الدولار مقابل الجنيه والمعلن من النبك المركزي المصري في تارخ قرار العمومية.
قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، باغلاق جلسة الموافق 24 أكتوبر الجاري.
وتقرر توزيع كوبون أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي بواقع 8.51 جنيه للسهم إعتباراً من 31 أكتوبر الجاري.
وارتفعت قيمة مشروعات شركة أوراسكوم كونستراكشون، تحت التنفيذ لتصل 5.5 مليار دولار، بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.5 مليار دولار في النصف الأول.
وأضافت الشركة، أن قيمة العقود الجديدة ارتفعت بنسبة 39.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
كما زادت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 50٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023
بينما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX مبلغ 5.5 مليار يورو وقيمة عقود جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023
وأشارت الشركة إلى تحقيق الإغلاق المالي في شهر أبريل لمحطة رياح جديدة بقدرة 500 ميجاوات في مصر، وتوقيع عقد جديد خلال شهر مايو جارى لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع كبير لمعالجة مياه البحر ونقل المياه يصل قيمته إلى 2.4 مليار دولا ر أمريكي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
وكانت كشفت الشركة عن إتمام بيع شركتين تابعتين لإنتاج مواد كيماويات البناء خلال شهري مايو ويونيو بقيمة 2.2 مليار جنيه، تضمن بيع إحدى شركات انتاج مواد كيماويات البناء التابعة بمبلغ 1.8 مليار جنيه في خلال شهر مايو جاري، والحصول على موافقة المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في مايو الماضي على عرض الشركة لشراء 5.6٪ من أسهمها.
وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 162.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 40.1 مليون دولار، مقارنة بربح 15.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 804.9 مليون دولار، مقابل إيرادات 979.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العمومية لشركة” أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي” قيام الشركة بشراء 6.5 مليون سهم خزينة يمثل 5.58% من رأس المال المصدر.
واعتمدت العمومبة شراء الأسهم من ميلندا فينتك جيت بسعر 3 دولار للسهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
وقررت الجمعية إعدام تلك الأسهم فور إتمام شراء كامل أسهم الخزينة خلال فترة تتراوح بين 3 و 12 شهرًا من تاريخ الاستحواذ والتي تحتفظ بها الشركة كأسهم خزينة حتى حدوث هذا الأعدام.
وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام الماضي وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الفترة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، على شراء 6.52 مليون سهم خزينة، التي تمثل نسبة 5.58% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر، بسعر 3 دولارات للسهم.
كما صدق المجلس على تخفيض رأس المال المصدر بعد إعدام أسهم الخزينة المزمع شراؤها والمتداولة في بورصة ناسداك دبي، على أن يتم إلغاء الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً من تاريخ الاستحواذ.
وكانت ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي” بنسبة 7.2% خلال العام الماضي، لتصل 134.3 مليون دولار، مقارنة بربح 125.3 مليون دولار في 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 4.17 مليار دولار، مقابل 3.54 مليار دولار في 2021.
وكانت قررت شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، توزيع كوبون نقدي بواقع 0.185 دولار للسهم، عن أرباح عام 2021.
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