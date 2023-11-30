أوراسكوم كونستراكشون تضاعف أرباحها إلى 150.8 مليون دولار خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بنسبة 115% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 150.8 مليون دولار، مقارنة بربح 70.2 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2022.

فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.36 مليار دولار، مقابل إيرادات 3.05 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، توزيع أرباح نقدية بقيمة 27.5 سنتًا للسهم الواحد، عن أرباح العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توزيع الكوبون النقدي اعتبارًا من 31 أكتوبر الجاري، وذلك على حاملي أسهم الشركة حتى نهاية جلسة يوم 24 أكتوبر 2023.

وقررت العمومية أن يكون التوزيع النقدي بالدولار للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في بورصة ناسداك دبي، وأن يتم التوزيع بالجنيه لمالكين الأسهم في البورصة المصرية وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقًا لسعر بيع الدولار مقابل الجنيه والمعلن من النبك المركزي المصري في تارخ قرار العمومية.

قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، باغلاق جلسة الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وتقرر توزيع كوبون أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي بواقع 8.51 جنيه للسهم إعتباراً من 31 أكتوبر الجاري.

وارتفعت قيمة مشروعات شركة أوراسكوم كونستراكشون، تحت التنفيذ لتصل 5.5 مليار دولار، بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.5 مليار دولار في النصف الأول.

وأضافت الشركة، أن قيمة العقود الجديدة ارتفعت بنسبة 39.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

كما زادت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 50٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023

بينما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX مبلغ 5.5 مليار يورو وقيمة عقود جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023

وأشارت الشركة إلى تحقيق الإغلاق المالي في شهر أبريل لمحطة رياح جديدة بقدرة 500 ميجاوات في مصر، وتوقيع عقد جديد خلال شهر مايو جارى لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع كبير لمعالجة مياه البحر ونقل المياه يصل قيمته إلى 2.4 مليار دولا ر أمريكي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وكانت كشفت الشركة عن إتمام بيع شركتين تابعتين لإنتاج مواد كيماويات البناء خلال شهري مايو ويونيو بقيمة 2.2 مليار جنيه، تضمن بيع إحدى شركات انتاج مواد كيماويات البناء التابعة بمبلغ 1.8 مليار جنيه في خلال شهر مايو جاري، والحصول على موافقة المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في مايو الماضي على عرض الشركة لشراء 5.6٪ من أسهمها.

وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 162.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 40.1 مليون دولار، مقارنة بربح 15.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 804.9 مليون دولار، مقابل إيرادات 979.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العمومية لشركة” أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي” قيام الشركة بشراء 6.5 مليون سهم خزينة يمثل 5.58% من رأس المال المصدر.

واعتمدت العمومبة شراء الأسهم من ميلندا فينتك جيت بسعر 3 دولار للسهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وقررت الجمعية إعدام تلك الأسهم فور إتمام شراء كامل أسهم الخزينة خلال فترة تتراوح بين 3 و 12 شهرًا من تاريخ الاستحواذ والتي تحتفظ بها الشركة كأسهم خزينة حتى حدوث هذا الأعدام.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام الماضي وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الفترة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، على شراء 6.52 مليون سهم خزينة، التي تمثل نسبة 5.58% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر، بسعر 3 دولارات للسهم.

كما صدق المجلس على تخفيض رأس المال المصدر بعد إعدام أسهم الخزينة المزمع شراؤها والمتداولة في بورصة ناسداك دبي، على أن يتم إلغاء الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً من تاريخ الاستحواذ.

وكانت ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي” بنسبة 7.2% خلال العام الماضي، لتصل 134.3 مليون دولار، مقارنة بربح 125.3 مليون دولار في 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 4.17 مليار دولار، مقابل 3.54 مليار دولار في 2021.

وكانت قررت شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، توزيع كوبون نقدي بواقع 0.185 دولار للسهم، عن أرباح عام 2021.