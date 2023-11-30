ناطق اسرائيلي: تمديد التهدئة الانسانية المؤقتة نظرا لجهود الوسطاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / PNN / قبل دقائق من انتهاء الهدنة الانسانية اعلن متحدث عسكري اسرائيلي انه ونظرا لجنود الوسطاء لمواصلة اطلاق الأسرى الاسرائيلين ستتواصل الهدنة الانسانية.
وقالت مصادر إعلامية اسرائيلية ان القرار بالتمديد ارتبط بامرين الاول وصول خارجية الولايات المتحدة الامريكية لإسرائيل والثاني تقديم حماس وعد باعادة تفاصيل القائمة التي سلمتها امس وتم فيها وضع سبع اسماء من النساء والاطفال وثلاث جثث اسرائيلية ونو ما رفضت إسرائيل بحجة انها لا تطابق معايير
الصفقة التي تم بموجبها التوصل لاتفاق الهدنة.
واعلنت وزارة الخارجية التوصل لتمديد الهدنة ليوم سابق حيث تم الاعلان الرسمي من قبل الخارجية القطرية والطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
وقالت الخارجية القطرية انها ستستمر بتكثيف جهودها للوصول لوقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة.
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