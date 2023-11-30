ناطق اسرائيلي: تمديد التهدئة الانسانية المؤقتة نظرا لجهود الوسطاء

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / قبل دقائق من انتهاء الهدنة الانسانية اعلن متحدث عسكري اسرائيلي انه ونظرا لجنود الوسطاء لمواصلة اطلاق الأسرى الاسرائيلين ستتواصل الهدنة الانسانية.

وقالت مصادر إعلامية اسرائيلية ان القرار بالتمديد ارتبط بامرين الاول وصول خارجية الولايات المتحدة الامريكية لإسرائيل والثاني تقديم حماس وعد باعادة تفاصيل القائمة التي سلمتها امس وتم فيها وضع سبع اسماء من النساء والاطفال وثلاث جثث اسرائيلية ونو ما رفضت إسرائيل بحجة انها لا تطابق معايير

الصفقة التي تم بموجبها التوصل لاتفاق الهدنة.

واعلنت وزارة الخارجية التوصل لتمديد الهدنة ليوم سابق حيث تم الاعلان الرسمي من قبل الخارجية القطرية والطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقالت الخارجية القطرية انها ستستمر بتكثيف جهودها للوصول لوقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة.