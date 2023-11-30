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توجيه عاجل من كتائب القسام الى جميع قواتها

11/30/2023 12:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طلبت كتائب القسام من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسباً لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة .

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