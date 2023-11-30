توجيه عاجل من كتائب القسام الى جميع قواتها

توجيه عاجل من كتائب القسام الى جميع قواتها
التاريخ
11/30/2023 12:15:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طلبت كتائب القسام من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسباً لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة .
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