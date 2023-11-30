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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غربي رام الله

11/30/2023 12:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة بيتونيا، غربي رام الله.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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