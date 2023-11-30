قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غربي رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة بيتونيا، غربي رام الله.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
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