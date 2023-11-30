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وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر

11/30/2023 12:15:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي عملاق الدبلوماسية الأميركية وزير الخارجية الأسبق، هنري كيسنجر، عن 100 عام، بحسب ما أعلنت مؤسسته.


وقالت المؤسسة الاستشارية، في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيرا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وأدى دورا دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".


وكيسنجر ناج من المحرقة، وأستاذ جامعة هارفارد، أصبح دبلوماسيا أميركيا بارزا، ومناورا سياسيا بارعا.


وتفاوض كيسنجر على خروج أميركا من حرب فيتنام الكارثية، وتقاسم جائزة نوبل للسلام عام 1973 مع لو دوك ثو من فيتنام الشمالية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ذلك العام.


كما صاغ كيسنجر سياسة الوفاق التي أدت إلى ذوبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، ولعب دورا محوريا في هدم الجدار الدبلوماسي العظيم الذي أحاط بالصين الشيوعية لمدة عقدين ونصف.


ومن خلال دبلوماسيته المكوكية، تمكن من التوصل إلى اتفاقات بين الاحتلال ومصر وسوريا في أعقاب إطلاق الدول العربية حرب عام 1973.


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