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قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا

11/30/2023 12:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية.
وكانت حركة حماس أفرجت عن دفعة إضافية من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قوامها 16 محتجزة، هم 10 محتجزين إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.

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