قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية.
وكانت حركة حماس أفرجت عن دفعة إضافية من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قوامها 16 محتجزة، هم 10 محتجزين إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.
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